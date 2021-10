Ana Patricia Gámez llamaba de cariño a su abuela como ‘Mama Nina’ y a través de su podcast dio detalles de sus últimos momentos de vida: “Ya su respiración iba poco a poquito, la iba perdiendo, mi mamá no la soltaba, le daba besos y también le decía ‘no me dejes amor mío'”, comentó la mexicana.

La ex presentadora de Enamorándonos USA se grabó contando los últimos minutos de vida de su querida abuela y Ana Patricia Gámez no se calló nada sobre el impacto que representó para ella el estar sosteniéndole la mano hasta su último respiro, lo que sin duda la destrozó.

Ana Patricia Gámez y su abuela. La mexicana lleva dos años muy complicados no sólo por la pandemia, sino por su decisión de dejar la televisión, luego por la muerte de su padre, y ahora la de su abuela hace unos días, por lo que en su más reciente sesión de podcast se desahogó y terminó llorando .

Visiblemente afectada, Ana Patricia Gámez continuó narrando la muerte de su abuela: “…Mi mamá nos decía ‘despídanse de su abuelita porque yo creo que ya se va a ir’… se la entregamos a Dios”, contó con dificultad para tratar de no llorar aunque eso fue inevitable para ella.

“Fallece a las 11:50 de la mañana, es una escena muy triste, yo nunca había vivido una escena así, como les digo yo no estuve cuando mi papá tuvo su último suspiro, pero es muy impresionante, se te queda en el corazón, se te queda en la mente…”, dijo llorando Ana Patricia Gámez.

El abuelo de Ana Patricia Gámez tiene 96 años y acabó devastado por la muerte de su pareja de más de 70 años juntos

Para mala fortuna de Ana Patricia Gámez, su abuelo, pareja de su ‘mamá Nina’, tiene 96 años y quedó devastado de la partida de su pareja de más de 70 años rogándole que no se fuer ay no lo dejara solo, por lo que ahora la familia está volcada en darle atención y todo el cariño del mundo.

“Es una mujer super trabajadora, ustedes me conocen a mi y ustedes saben que me me encanta emprender, vender, yo creo que lo heredé de ella porque desde chiquita, a mi y a mis hermanas, a mis tías, le enseñaba lo que era el valor del trabajo, ella hacía tamales para vender, galletas…”, finalizó recordando con cariño a su abuela.