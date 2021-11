Tras aparecer bailando junto con Toni Costa, Ada revela la verdad

Confiesa quién es el amor de su vida

¿Se tratará de su ex, el bailarín español Toni Costa?

¿Quién es la persona dueña de su corazón? Tras haber aparecido bailando con su ex Toni Costa y su hija Alaïa Costa en el escenario, la conductora puertorriqueña, Adamari López, deja en claro quién es el amor de su vida en realidad, y no, no se trata del bailarín español como muchos lo esperaban.

Actualmente, Adamari López parece estar viviendo una de las mejores etapas de su vida profesional y privada, y es que la puertorriqueña en los últimos meses ha aparecido en varios proyectos de Telemundo y no lo ha hecho sola, ya que su hija y su ex pareja han estado con ella en muchos de estos proyectos.

ADAMARI LÓPEZ Y SU FAMILIA “ROMPEN LA PISTA”

Fue el pasado 28 de noviembre cuando el público logró presenciar el increíble acto de baile que habían preparado Adamari López con su ex Toni Costa y su hija Alaïa durante el último programa de ‘Así se baila’. Durante su presentación, se pudo ver a la conductora portando un vestido de lentejuelas con detalles en flores rojas y negras, mientras que el bailarín portaba un pantalón de baile color negro, una blusa sin mangas blanco y unos tirantes negros.

A pesar de la excelente presentación de la familia Costa López, a tal grado de recibir muchas ovaciones al respecto, varios fanáticos se mostraron un tanto ‘decepcionados’ ya que esperaban que tanto Toni como Adamari sellaran con un beso su baile, sin embargo esto no sucedió.