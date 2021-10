Telemundo estrena nuevo reality show titulado ¿Por Amor o por Dinero?

Este nuevo programa estará bajo la conducción del puertorriqueño Carlos Ponce

Carlos Ponce habla en exclusiva sobre su nuevo show que pronto estrenará Carlos Ponce Por amor por dinero. La cadena televisiva de Telemundo prepara un nuevo estreno de un reality show para el publico hispano el cual lleva por nombre ¿Por Amor o por Dinero? Este nuevo programa esta próximo a estrenar, solo está a la espera del final de “La Casa de los Famosos” que se encuentra en sus últimas semanas. Este nuevo show de la cadena de habla hispana estará bajo la conducción del actor puertorriqueño Carlos Ponce, quien habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre este nuevo reto en su carrera, en donde intentara unir a varias parejas que asistirán al reality para buscar el amor y la fortuna. Carlos Ponce conducirá el nuevo reality “¿Por Amor o por Dinero?” “Por Amor o Por Dinero”, presentado por Telemundo y por la reconocida personalidad internacional Carlos Ponce, es un concurso de telerrealidad que cuenta con 16 concursantes, ocho hombres solteros y ocho mujeres solteras que viven juntos en un paraíso tropical aislado. Aquí los concursantes encontrarán el amor, los juegos y el dinero como los principales protagonistas de su sorprendente y seguro viaje para ganar un premio total combinado de $ 200,000 en efectivo para la pareja ganadora, $ 100,000 cada uno. Este 17 de noviembre una nueva aventura comenzará por esta cadena televisiva.

Carlos Ponce Por amor por dinero: ¿Te sientes emocionado? “Yo emocionado, a ver te dicen te vas a ir a una isla paradisiaca, vas a estar en una mansión con gente hermosa, vas a comer rico, vas a pasar un par de meses de fiesta, ¿Te apuntas o no te apuntas? Y dije donde firmo. Eso tiene que ver mucho con la persona y sus experiencias”. “Si una persona ya ha pasado por un momento de amor y sabe que fue fallido, a lo mejor dicen que se concentran en otra cosa por dinero y más adelante busco el amor. Si una persona nunca se ha enamorado y encuentra a una persona que si le hace tilín tilín y hacen tremenda atracción y dicen ‘por el dinero voy después en la vida’, a lo mejor esto lo tengo que agarrar hoy en la vida”.

Carlos Ponce Por amor por dinero: “¿Por Amor o por Dinero?” “Yo creo que todo depende, pero si ponen una cara, tú en tu primera cita te pones una máscara aunque quieras o no. No quieres que te vean como tú quieres que te vean y poquito a poquito esas capas se van quitando y vas descubriendo la verdadera persona”. “Eso es lo que pasa en este formato de que cuando tú dejas las cámaras rodando y el público, el consumidor se puede dar cuenta de las cosas que están pasando, sale la persona verdadera. No estoy hablando de buena o mala, pero a lo mejor no fue la que pusieron ahí”.

Carlos Ponce Por amor por dinero: Háblame un poco también acerca del programa, cuéntame ¿Cómo fue esa selección? “La selección fue de todas partes, o sea, hay gente de todo Latinoamérica, del Caribe, de México. Hay gente muy bonita, o sea físicamente muy, muy agraciada, y va a ser que va a ser un taco de ojo, como dicen ustedes allá en México, para mucha gente. Nuestras culturas, la diferencia, el choque cultural que hay también cuando uno dice una cosa y el otro entiende otra, porque así no es que se habla en nuestros países. Un poco de eso me imagino que va a ser un factor y no que va a crear algún tipo de malentendido, pero al final de cuenta si está la pregunta ¿amor o dinero?”. “Y ahí tú decides. Y en esa decisión a lo mejor puede ser lo que tú mencionaste, una traición porque le hiciste creer a una persona que estaba enganchado como decimos nosotros y de momento pues tomar la decisión de que a lo mejor hay mejor me voy por un par de miles de pesos, lo que me van a dar acá”.

Carlos Ponce Por amor por dinero: ¿Quiénes crees que que se vayan más por el, por el dinero o por el amor? “¿Tú crees que sea una cosa entre hombres y mujeres y que a lo mejor un sexo se va más por amor? No sé, yo creo que puede haber sorpresas como mencionaste anteriormente, el público también tiene una participación muy importante, porque ellos dejan acá producción, deja las cámaras rodando, “Entonces tienes acceso a través de las redes sociales de Telemundo a ver las cosas que están pasando en la casa, que no es parte de la programación de la de las 7 de la noche en Telemundo, sino un poquito más, un poquito extra”.

¿Tú realmente te has visto en esa encrucijada o no, de tener que elegir entre el dinero y el amor? "Yo he tenido, pero ya con parejas fijas o no, decidiendo entre dinero o amor, sino en decidir entre un proyecto que me va a dar una tranquilidad económica por un buen tiempo y no estar con mi pareja, que es mi esposa. Esas cosas si lo he hecho". MH: ¿Tú qué harías con esos 200 mil dólares? "Con 200 mil dólares se pueden hacer un par de buenas cositas, se invierten, unos dan premios para un par de apartamento, o sea, se puede hacer unos buenos negocios o cualquier otra persona también y se lo gasta todos en un carro".

¿Te atreverías a entrar a un programa así con Karina? "Hoy en día por 200 mil dólares, un programa de yo no lo necesito, gracias a Dios no, pero en algún otro momento en mi vida es posible. MH: ¿Pero qué opinas de la infidelidad que se podría dar en este programa? "No sé qué decirte. O sea, yo creo que cuando uno se está conociendo, como en tan corto tiempo, sí, puede que se valga muchas cosas te estás conociendo". "Entonces a lo mejor dices que bonito, pero solamente porque si no, porque hace dos o tres días te conocí, me caíste bien, no significa que mañana no puedas ver otra atracción por otro lugar. O sea, estoy hablando del principio ya una vez que una pareja tan sólida, uno tomó esa decisión y ya es otra dinámica".

¿Los programas ya se grabaron? "Yo voy a llegar la misma semana que están llegando ellos que es la próxima semana y ahí vamos a grabar y vamos a estar pegados al aire. O sea, esa participación del público es real. Yo no conozco a ninguno de ellos, los vamos a conocer todos". "Yo he visto propuestas en fotografías, no en video, y un par de algunas, no quiero decir audición porque no era, pero le pedían. Yo creo que uno de ellos diciendo ellos y ellas diciendo quiénes son y cómo son y cuáles son sus aspiraciones, ambiciones y todo eso. Eso sí, he visto un poquito".

¿Crees que al final se formen más parejas o al final se formen más enemistades? "Yo creo que se puede, pero al final mira, si es una pareja quien gana 200,000 dólares, esa pareja ganó amor y ganó dinero. Entonces al final de cuenta, el gran ganador, esa gran pareja ganadora, se llevó las dos cosas. A menos que haya sido una estrategia la parte del amor, y se fueron por el dinero. Eso puede pasar también que sea una pareja que él decidió. Tú y yo juntos podemos ganar, aunque no queramos necesariamente ser pareja, puede pasar". MH: ¿Qué opinas de las competencias que se pudieran generar de otros programas? "Yo creo que la interacción si hay algo que en Telemundo y NBC hacen muy bien y estoy hablando a nivel global, no solamente local. En los formatos digitales están demasiado fuertes el público, está muy, muy fuerte, se traspasa a la pantalla chica, pero si también se te da un derrame de público en general y global, que este programa es perfecto para ello".