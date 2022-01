Adamari López quedará ausente del show ‘Hoy Día’

La boricua había estado ‘desaparecida’ y decidió enfrentar la verdad

En unas historias de Instagram, la ex de Toni Costa contó problema de salud ¿Se repetirá su caótico 2021? Y es que a unos días de arrancar el 2022, Adamari López dejará el show de ‘Hoy Día’ por un tiempo y no le quedó más que reconocer un problema de salud y mediante un video de Instagram decirlo a sus miles de seguidores a través de dicha red social. La boricua consentida había iniciado el 2021 con la noticia de la separación de su ex Toni Costa, tras una larga serie de rumores sobre problemas entre ambos, sin embargo, ahora en este nuevo año, 2022, parece que será la salud lo que más preocupará a la también actriz de telenovelas. Adamari López informa que estará ausente de ‘Hoy Día’ Y es que después de estabilizar su vida, lucir regia con muchos kilos perdidos y enfocada en su vida profesional, así como en su avance para tener el cuerpo más delgado que siempre quiso y lucir atuendos entallados, Adamari López otra vez tiene un problema de salud a pleno inicio del 2022. En una serie de historias de su cuenta oficial de Instagram, la ex de Toni Costa sin maquillaje, desde su habitación, visiblemente afectada y con la sinceridad que la caracteriza, se dirigió a sus miles de fanáticos para decir lo que le aqueja y la tendrá ausente de su programa ‘Hoy Día’.

La conductora de ‘Hoy Día’ tendrá que estar sin aparecer en el show Las últimas semanas para Adamari López habían sido muy ajetreadas en cuanto a viajes, trabajo y el tiempo que pasa entre su programa y el cuidado de su pequeña y adorada Alaïa, pero ahora tendrá que resguardarse y enfocar su fuerza y mente en sanar del problema de salud que la tiene preocupada. Desde su habitación, la boricua consentida empezó explicando: “Hola hola mi gente linda, un besito muy grande para todos, bueno, sé que muchos han estado preguntándose por qué no he estado en el show, desde hace unos días me he sentido un poquito malita…”, comenzó reconociendo.

“Me he sentido un poquito malita”, reconoció Adamari López A unos días de haber publicado un video en el que le harían unos estudios y ella estaba preocupada y angustiada, ahora se sabe lo que tiene: “He tenido un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de COVID y el resultado ha salido positivo, voy a estar cuidándome”, precisó la boricua. Con la nariz roja, su cara lavada, en su habitación y el tono de voz más bajo de lo normal, se puede ver cómo la ex de Toni Costa sí manifiesta su preocupación aunque quiere tranquilizar a sus fanáticos de que todo está bien, pero en su mirada un poco apagada se puede notar que sí se siente mal.

Adamari López da positivo a COVID y pide oraciones La conductora de Hoy Día va a tener que guardar reposo, estar encerrada mientras pasa el trago amargo del COVID una vez más, y probablemente tendrá que estar alejada de su hija Alaïa, quien ya había tenido una Navidad ‘diferente’ sin su papá, pues Toni Costa para esas fechas había enfermado también de coronavirus. “Voy a estar alejada unos días más hasta que me entreguen mi resultado y me digan que estoy bien y solamente quería dejar saber, les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero poder seguir contando con sus oraciones”, manifestó muy seria Adamari López.

La conductora de Hoy Día tendrá que vivir esta dura etapa con el COVID Al finalizar su video, Adamari López mandó un mensaje a sus seguidores pidiendo que oren por ella: “Espero poder seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos, mientras tanto les dejo un beso enorme y gracias… Dios los bendiga mucho”, se despidió la conductora de Hoy Día. El mensaje fue retomado en la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’ donde la gente no dudó en comentar respecto al problema de salud de la boricua: “Y cual es el drama?”, “Que horrible comentario fuera de lugar o sea que si te enfermas de COVID-19 no es drama, acaso no sabes tanta gente que murió por esta enfermedad por favor un poco más de corazón”, “Pero la gente sigue sin creer en el covid a estas alturas de la pandemia, pronta recuperación”, “Pronta recuperación”.

¿Se descuidó con el COVID o le bajaron las defensas por perder peso? Hay que recordar que a inicio de la pandemia, Adamari López habría dado positivo junto con Toni Costa, antes de separarse y la gente se preocupó de sobremanera, puesto que ella es recuperada de cáncer de mama, lo que sin duda implicaría un riesgo por su salud con el COVID, sin embargo no pasó a mayores. Ahora con la tercera dosis de la vacuna, que no ha dicho que tiene, sin embargo, nunca se ha manifestado en contra de las vacunas, Adamari López sufre de un catarro y algunos otros síntomas como cansancio, por lo que seguramente contrajo el virus en un viaje o tal vez por tener las defensas un poco bajas.

Hace semanas desmintió vender pastillas milagrosas para bajar de peso Antes de contagiarse de nueva cuenta de COVID, Adamari López habría desmentido utilizar y comercializar pastillas ‘milagrosas’ para bajar de peso, ante el asombro de la gente que piensa que el producto de su nuevo cuerpo fue una cirugía o incluso productos no sanos para perder libras. “Desde hace días he recibido mensajes de personas hablándome de unas pastillas que según son keto y me preguntan que si me las estoy tomando y que si las recomiendo y la realidad es que yo no uso nada de eso y no tengo nada que ver con la publicidad del producto en cuestión. No se dejen engañar”, escribió Adamari. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ ADMITIENDO QUE TIENE COVID