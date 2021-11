A más de 5 meses de su divorcio, Adamari López abre su corazón en entrevista

La actriz y conductora puertorriqueña confirma lo peor de su separación de Toni Costa

“Creo que he tomado decisiones que son inteligentes”, confesó

Nadie lo hubiera sospechado. Fue en los últimos días de mayo que la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López anunció de manera oficial su separación del bailarín y coreógrafo español Toni Costa tras diez años de ¿feliz? matrimonio, pero ahora confirma lo peor de su separación en reveladora entrevista.

En un video que está disponible en el canal de YouTube del programa Al Rojo Vivo de Telemundo, y que hasta el momento tiene más de 80 mil vistas, la boricua no dudó en confesar que debe saber darse su respeto, por lo que muchos se preguntan que es lo que habrá pasado para que haya tomado la decisión de separarse del padre de su hija.

Adamari López se separó de Toni Costa ¿por salud mental?

A la pregunta de cómo se encuentra su corazón, Adamari López no tardó en responder que está bien, tranquila, además de compartir que ha tomado decisiones que ella considera son inteligentes y que han sido para su propio bien, aunque eso no significa que no le duelan a la presentadora del programa Hoy Día.

“No quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar. Son decisiones pensando en mi bienestar emocional, y sobre todo, en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija”, reveló la simpática chaparrita, quien hasta ese momento no ha mencionado el nombre de su ex pareja, Toni Costa.