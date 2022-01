Esta no sería la primera vez que se le tacha a Anthony de usar este tipo de sustancias, pues incluso la manera en la que se le ha visto comportarse de manera extraña y “anormal”. Dicho video fue primeramente publicado por el cantante dentro de un set de grabación.

¿Marc Anthony problemas de adicción?: Los usuarios de Instagram no se hicieron esperar con comentarios

A través de la publicación de Javier Ceriani, los usuarios no tardaron en comentar lo que pensaban al respecto, entre los cuales se pueden encontrar diversos puntos de vista, mientras que unos opinan que el cantante necesita ayuda, otros dicen que no es novedad que se vea así.

“Deberían de ayudarlo, no de criticarlo, eso no ayuda a nadie, al contrario.”, “Se tomó muy enserio su papel de #HectorLavoe en la película #ElCantante”, “Eso no es nuevo el siempre ha estado luchando con eso”, “El siempre a sido así, solo cuando estuvo con Jlo es que estuvo más tranquilo”, “Eso es vieja noticia Ceriani y tú lo sabes, dicen que tiene ese vicio desde antes de ser famoso y sus años jóvenes en NY. Es más por ahí cuentan que es imposible que lo deje vicio que lo tiene tanto en su sistema que si se lo quitan se muere, que tiene Doctores monitoreándolo. Pero en fin se dice mucho.” Comentan los usuarios en dicha red social.