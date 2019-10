Página

Adamari López por fin recibe buenas críticas tras insultos sobre su físico

La boricua presumió un atrevido vestido que elogiaron sus fans

Sin embargo, Águeda López, la esposa de Luis Fonsi no se quedó atrás y exhibió su abultado trasero

Adamari López fue elogiada luego de ser señalada por su aspecto físico, pero poco le duró el gusto ya que Águeda López, la esposa de Luis Fonsi hizo de las suyas con un ardiente traje de baño.

Durante los últimos días, Adamari López había estado en la ‘cuerda floja’ debido a su vestimenta con la que aparecía en ‘Un Nuevo Día‘, y es que los internautas la han señalado asegurando que la boricua luce atuendos que no le favorece.

Asimismo, han argumentado que la esposa de Toni Costa se ve más ‘llenita’. No obstante, Adamari dio un golpe de autoridad con una nueva foto que por fin fue elogiada por sus fans.

En la imagen presentada en la cuenta de Instagram de ‘Un Nuevo Día’, Adamari López apareció de pie en el set de grabación, con tacones cerrados de punta en color beige y un vestido azul que descubrió parte de sus hombros y reveló un buen sector de sus piernas, ya que el modelito llegó hasta los muslos.

Para abrochar el atuendo, Adamari lució su cabellera suelta y un fino maquillaje.

Rápidamente llegaron comentarios como: “Wow, qué hermosa”, “Hermosa estás hoy”, “Hoy sí se ve bonita”, “Bellísima, radiante, le queda estupendo”, “Mucho estilo”, “Está divina”, “Tengo que ser sincera, no siempre me gusta cómo se ve porque hay cosas que no le quedan bien, pero hoy se ve muy linda y ese color le queda perfecto”, “Qué bonita, así debe de vestir siempre”, “Increíble, parece super joven”.