Adamari López reveló un candente secreto para mantener viva la llama de la pasión con Toni Costa

La boricua puso muy candente la plática al contar algunos detalles de su vida íntima junto al bailarín

Sin embargo, los internautas pusieron en duda la sexualidad de Toni en la sección de comentarios

Adamari López fue muy directa y reveló los secretos más íntimos para mantener viva la llama de la pasión con su pareja Toni Costa, sin imaginarse que los internautas pondrían en duda la sexualidad del coreógrafo.

La presentadora de Un Nuevo Día destapó los detalles de su relación con el padre de su hija y contó que el sexo es un ‘ingrediente’ fundamental para que la relación siga viento en popa.

La revista People en español fue la encargada de charlar con Adamari y cuando se le preguntó sobre el secreto de su relación, la conductora aseguró: “Comunicación, sexo. Sexo incluye la llama del amor para poder encenderla. Besos, lo más rico que puede haber es que no dejen de besarse, que no dejen de acariciarse y que siempre se miren a los ojos”.

Posteriormente, Adamari López reveló que Toni Costa es un excelente esposo y colabora en las labores en el hogar: “Gracias a Dios Toni colabora y si no colabora, yo fastidio mucho para que me ayude. Pero el poder distribuir las labores de la casa (es lo mejor). Él sabe de lo que se tiene que encargar y yo sé de lo que me tengo que encargar. Nos ha funcionado muy bien”.

Luego de esto, la querida boricua mencionó que su labor en Un Nuevo Día no es sinónimo de trabajo: “Amo lo que hago (…) amo ir a trabajar todos los días a Un Nuevo Día, que para mí no es un trabajo, es una diversión”.