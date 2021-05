El zar de la belleza hace inesperada revelación

Osmel Sousa, quien ha preparado a varias reinas latinas, hace predicción de quién ganará Miss Universo

Este certamen se realizará el próximo 16 de mayo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Florida ¡Mucha atención! El ex-modelo, actor, dibujante publicitario, diseñador y empresario cubano-venezolano Osmel Sousa, mejor conocido como El zar de la belleza y quien ha preparado a varias reinas latinas, hace predicción de quién ganará Miss Universo, certamen que se llevará a cabo el próximo 16 de mayo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Florida. A través de las redes sociales del programa Hoy Día de Telemundo, se mostró un video, el cual hasta el momento tiene más de 13 mil “Me gusta”, donde El zar de la belleza no se guardó nada y compartió quiénes son sus candidatas favoritas y quién cree que se llevará la corona. El “ojo clínico” de El zar de la belleza Sin esperar mucho tiempo, Osmel Sousa dijo que dentro de sus candidatas favoritas se encuentran la representante de Argentina (Alina Luz Akselrad), a quien preparó y que espera sea la ganadora de Miss Universo, pero para él, las candidatas más fuertes son Puerto Rico (Estefanía Soto Torres) y México (Andrea Meza). “Bueno, él siempre ha tenido ojo clínico en este tema! Pero realmente siento que ellas no son las más fuertes”, “Estefanía Soto está súper preparada, además de ser hermosa y elegante”, “El que sabe, sabe”, “Cierto! Puerto Rico es una belleza natural, está súper bien preparada”, expresaron algunos usuarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

El zar de la belleza tiene más favoritas para ganar Miss Universo Aunque en las redes sociales de Hoy Día reveló que espera que la representante de Argentina sea la ganadora de Miss Universo, en la versión digital del programa En casa con Telemundo, Osmel Sousa agregó más nombres a sus candidatas favoritas, poniendo en juego su reputación. Antes de comenzar con sus revelaciones, cabe resaltar que El zar de la belleza ha preparado a ocho Miss Universo, seis Miss Mundo, ocho Miss Internacional, un Mister Mundo, dos Miss Tierra, cuatro Reinas Internacionales del Café y una Miss Grand International.

Su máximo logro en Miss Universo Sin dudarlo, El zar de la belleza compartió que su logro más importante fue que, en una edición de Miss Universo, una venezolana (Dayana Mendoza) coronara a otra venezolana (Stefanía Fernández), siendo la única ocasión que se ha dado esto en la historia del certamen. “Ese fue un momento muy emocionante y muy importante, además de que yo siempre que preparo a las muchachas, les decía que no me importaba si ganaban o no, pero que queden ahí. Finalistas tuve bastantes, bastantes, bastantes”, expresó.

Chile, Rusia y Filipinas, entre las favoritas de Osmel Sousa Después de compartir algunos recuerdos de sus inicios en esta disciplina en su natal Cuba, El zar de la belleza confesó que para que una mujer tenga con qué competir, o destaque, en Miss Universo debe de tener buena figura y un bello rostro: “(Pero) también debe haber un balance en la personalidad, el impacto”. Y sobre las candidatas que ha visto en redes sociales y que le parece que podrían aspirar a obtener la corona, se encuentran las representantes de Chile, quien cree que es “muy bonita”, Rusia y Filipinas, aunque no descartaría a otras mujeres.

“A mí lo que me gusta es prepararlas”: El zar de la belleza “Preparar es muy importante, y a mí lo que me gusta es prepararlas, al igual que me gustaba dibujar. Cuando había algo que no me gustaba, lo borraba y lo hacía correctamente, y después recurro a muchas cosas para perfeccionar, truquitos”, comentó El zar de la belleza. Osmel Sousa considera que en este año, tras la pandemia por el coronavirus, participarán mujeres muy preparadas, y a la pregunta de un usuario sobre si él cree que la representante de Nicaragua obtenga el triunfo, fue sincero y dijo que no la ha visto hasta el momento.

Osmel Sousa le ve posibilidades a Colombia Pero a quien sí ha visto es a Miss Costa Rica, que le pareció que “estaba bien”, además de Panamá, quien se le hizo una chica muy elocuente. Las preguntas de los internautas cada vez eran más frecuentes, ahora le pidieron su opinión sobre Colombia. “Es una muchacha muy preparada, acuérdate que Colombia fue virreina cuando el concurso anterior que hacía Raymundo Angulo, es una muchacha que viene ‘corrida’ en siete plazas, entonces es una fuerte candidata, es alta, tiene mucha soltura, yo te digo que las latinas están muy bien”.

“Puerto Rico es maravilloso”: El zar de la belleza Como se mencionó líneas arriba, Osmel Sousa, mejor conocido como El zar de la belleza, había revelado en las redes sociales del programa Hoy Día que una de las candidatas a la que veia muy fuerte era a la puertorriqueña Estefanía Soto Torres. “Puerto Rico es maravilloso. Yo la tengo entre las primeras para mí, no la he visto personalmente, pero lo que he visto de ella es una excelente candidata”, mencionó, además de contemplar de nueva cuenta a la representante de México, Andrea Meza.

“Yo creo que este año es de una latina” Aunque recomoció que tal vez se equivoque, El zar de la belleza confesó que este año será de una latina en Miss Universo: “Las latinas este año están muy fuertes, pero como comenté anteriormente, en Asia han salido unos preparadores muy importantes, tanto en Filipinas como en Indonesia”. Ya casi para finalizar, Osmel Sousa recordó que algo que le ayudó mucho a la representante de Sudáfrica, Zozibini Tunzi, para obtener el título de Miss Universo del año pasado, fue el vestido que utilizó sobre el escenario, el cual causó gran impacto, además de que desfiló con mucha personalidad.

“Lupita Jones es mi amiga” Sobre la preparación que ha tenido Lupita Jonez con Andrea Meza, representante de México, Osmel Sousa mencionó que no está seguro si quiere o no a Lupita, pero la admira: “No, Lupita es mi amiga, vamos a decir la verdad, en los programas si me meto con ella, pero somos muy amigos y yo le tengo mucho aprecio y sé que ha hecho una gran labor”. Respecto a las Miss Universo que toman la franquicia, El zar de la belleza no tiene ningún problema con eso, pues para él, mientras lo hagan bien, perfecto: “Tú sabes que hay ex Miss Universo que pasan por el concurso siendo preparadas por alguien, pero no asimilan lo que hicieron”.