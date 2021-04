Con una gran sonrisa, la primera dama se acerca con los brazos abiertos para darle un abrazo a la presentadora latina, quien mantiene sus brazos abajo y solo sube las manos, pero no responde al abrazo. Tras el rechazo del abrazo, la primera dama continúa con la plática pasando por alto el pequeño ‘desaire’. Y es que cabe mencionar que, la conductora de Telemundo sólo siguió las normas de distancia social que se siguen actualmente debido a la pandemia de coronavirus.

La encargada de presentar al público de Hoy Día la entrevista con Jill Biden fue la conductora Arantxa Loizaga, quien realizó una charla amena y un tanto informal a una de las mujeres más importantes de Estados Unidos, pero al inicio de la entrevista hubo un detalle que no pasó desapercibido por el público.

Telemundo presumió por todo lo alto que fue uno de los pocos medios a quien la primera dama, Jill Biden, le ofreció una entrevista exclusiva. Pero en redes no quedó muy bien ‘parada’ la cadena hispana de televisión, luego de que la presentadora de Hoy Día Arantxa Loizaga parece hacerle un ‘desaire’ a la esposa del presidente.

Tras el supuesto ‘desaire’ de la presentadora, la primera dama no quitó la sonrisa del rostro y educadamente respondió a la primera pregunta de Arantxa Loizaga, quien le agradeció por recibirla en el que es su hogar desde el pasado 20 de enero, a lo que Jill Biden le dijo: “Bienvenida a la Casa Blanca, la casa del pueblo”.

Jill Biden desaire: ‘Es diferente ser la primera dama’

La Casa Blanca ya era un lugar conocido para Jill Biden, pues cuando su marido Joe Biden era vicepresidente junto a Barack Obama, tuvieron la oportunidad de familiarizarse con el espacio el cual hoy se ha convertido en su vivienda, y habló de cómo se siente la familia Biden en su nuevo hogar, ubicado en el 1600 de Pennsylvania Avenue.

“Sí es muy diferente, no pensé que habría tanta diferencia en ser la segunda dama y ser la primera dama, pero sí es muy diferente, porque por supuesto antes no vivíamos aquí, no era nuestro hogar, pero ahora puedo hacer jardinería y caminar por los jardines”, dijo en entrevista a Hoy Día.