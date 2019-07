View this post on Instagram

La verdad Qué pena y qué vergüenza que suceda este tipo de cosas no solamente para la familia Rivera sino para toda figura pública Ya que ellos viven de lo que los medios de comunicación transmiten de ellos En sus programas si querían un evento privado para que vender la exclusiva a una revista o a una televisora si querían su evento privado hubiera sido simplemente familiar. Pero claro cómo No les gustó la forma en que se difundía la información surgió la molestia surgió el enojo Pero qué tal el día que se les ocurre promocionar algo ahí si quieren a todos los medios ahí sí son bienvenidos De verdad qué pena y qué vergüenza que manejen las cosas de este modo se supone que todo individuo tiene una parte ética en su formación tanto personal como profesional desde mi parte los medios de comunicación simplemente estaban haciendo su trabajo en cambio los de seguridad involucraron su trabajo con la agresividad e impulsividad que puede tener un ser humano sin ética profesional.