Siempre lo he dicho Betty es un angel que Dios puso en mi camino. He tenido un nudo en la garganta desde la primer visita al Doctor. Verla tan vulnerable ante algo tan aparentemente grande como lo es la palabra “cancer” me partió el alma. Me imagino ni se acuerda pero lo primero que salió de su boca fue “mis nietos” yo en realidad estaba en shock pero cuando la escuché pensé…. aquí nada está perdido, no nos vamos a dejar, vamos a luchar por ella y por lo que mas ama que son sus nietos ellos tiene derecho a crecer al lado de su abuela y así va a ser y por eso con toda la humildad del mundo en nombre de la gente que la amamos pedimos tu ayuda, lo que puedas. El pasado primero de Mayo fue diagnosticada con stage 4 small cell lung cancer. La enfermedad lamentablemente ha avanzado y ha hecho metástasis en el cuello, la cervical y el cerebro. La única manera de ganarle a esta enfermedad es con quimioterapias, radiaciones, tratamientos homeopáticos, buena alimentación y sobre todo mucha fé. Dale click al link en mi bio para ayudar. De antemano Gracias.