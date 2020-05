View this post on Instagram

Yoshio continúa en estado crítico, intubado, sedado sin ningún cambio hasta el momento. La familia está aislada SIN síntomas, ya se realizaron las pruebas de COVID y darán resultados posteriormente. Agradecemos todas sus oraciones, buena energía y cariño que han mostrado para Yoshio. Este es el único medio para informarles sobre su estado de salud y así dejar la línea telefónica libre para reportes médicos ¡muchas gracias! Atte. La Familia 🙏 #QuedateEnCasa #ElAmorNosUne #SiempreAdelante Hospital General De Xoco