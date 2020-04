Dudas de inmigrantes en el aislamiento: Abogado aclara todo

¿Pueden arrestarme por incumplir la orden de quedarse en casa?

¿Los inmigrantes pueden aplicar por el desempleo?

¿Los cheques del gobierno también serán para personas sin residencia permanente?

Maria Alejandra Bastidas entrevistó al abogado Michael Urbina para aclarar las dudas de nuestra comunidad durante esta dura etapa de aislamiento.

Se ha presentado una ordenanza y una medida de la fiscalía general en algunos condados, en este caso hoy vamos a hablar del condado de Wineth, que tiene a mucha gente con miedo.

Se dice que van a dar 60 días de cárcel y hasta $1.000 de multa a las personas que se encuentren fuera de sus hogares, y, justamente, para hablar de este tema y aclarar todas las dudas que tengas sobre ello, y sobre cualquier tema que afecta a nuestra comunidad de inmigrantes, es que hemos invitado al abogado Michael Urbina, un abogado especialista en inmigración para que nos informe.

Michael, tú también has escuchado de estas medidas sobre el toque de queda, las órdenes de quedarse dentro de las casas. En Wineth está amenazando con cárcel y multas a las personas que incumplan esto.

M.B. – ¿Hasta que punto pueden estas medidas ser obligatorias y hasta qué punto pueden afectar a los inmigrantes que necesitan hacer sus trámites migratorios o que no tienen documentos?

M.U. – En esencia, creo que la orden fue creada más que nada para crear conciencia en la comunidad acerca de lo que está pasando. Yo creo que todo lo que ha pasado hasta este momento era que se habían creado unas líneas de guía, pero la gente no lo tomó en serio.

Entonces tuvieron que crear esta orden, en mi opinión la más fuerte de las que he visto porque es bien específica. Otros condados han dado órdenes pero tienen exenciones.

Wineth tiene lo mismo, pero fueron bien específicos y eliminaron cosas que las órdenes de otros condados permiten.

¿La industria de la construcción, de los alimentos, restaurantes, los médicos, farmaciasm, los servicios esenciales, estarían protegidos? ¿Qué pasa con los demás? Los que trabajan en limpieza, por ejemplo.

Hay una excepción dentro de trabajos esenciales en Wineth que tiene que ver con caretaker, e incluye, entonces, el hecho de facilidades. El problema es que, de la forma que está mencionado facilidades, se puede interpretar que son aquellas vitales, como hospitales, es ambigüo.

Así que, en esencia, los que trabajan en limpieza sí están exentos, pero dependerá de dónde están trabajando. Deben asesorarse con su empleador.

¿Qué pasa si tengo un trabajo no exento y me voy a trabajar, a pesar de la orden, y me para la policía?

La intención de la policía y del Fiscal general no es llebar la cárcel de infractores. Lo que ellos quieren es crear conciencia. Yo creo que si la persona sale en varias ocasiones y no hace caso de la orden, entonces sí puede ser detenido y obtener una multa severa.

Más allá de eso, creo que va a haber muchos warnings (avisos). El problema es que, si por ejemplo, andan manejando sin licencia, les van a parar para un aviso y no les van a detener por no acatar la orden, pero sí puede suceder que los detengan por no tener licencia.