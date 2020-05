El cantante mexicano había sido ingresado al hospital por sospecha de COVID-19

Familiares de Yoshio lo reportan en estado crítico

A través de su cuenta de Twitter, se comentó que está entubado y sedado

Después de que el cantante mexicano Yoshio compartió en sus redes sociales que lo ingresaron al hospital por sospecha de haber contraído Covid-19, a unas horas de su ingreso, sus familiares lo reportan en estado crítico.

Sin proporcionar más detalles, la familia del cantante comentó en su cuenta oficial de Twitter que está entubado y sedado, también indicó que esperan más información sobre el avance de su estado de salud, además de agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño de todas las personas que han escrito en sus redes sociales.

ACTUALIZACIÓN:

Les informamos que Yoshio está en estado crítico. Está intubado y sedado, estamos esperando avances de su estado de salud.

Agradecemos profundamente todos sus mensajes y oraciones, informaremos conforme tengamos más noticias por este medio.

La Familia 🙏 — Yoshio (@YoshioOficial) May 3, 2020

“Les informamos que Yoshio está en estado crítico. Está entubado y sedado, estamos esperando avances de su estado de salud.

Agradecemos profundamente todos sus mensajes y oraciones, informaremos conforme tengamos más noticias por este medio.

La Familia”, dijeron.

Yoshio fue un ícono de la balada romántica en la época de los 70 y 80, y es recordado por sus éxitos como “Escándalo” y “Reina de corazones”.

Hace unos días, el músico publicó en Twitter un par de fotografías que se tomó con el cantante Óscar Chávez, para despedirse de él, después de que también fue diagnosticado con coronavirus y a consecuencia de ello murió de neumonitis.

“Dolorosa e inesperada la partida de mi querido amigo @OscarChavezF #HastasiemprequeridoOscar #Haycamino #Maestro…” (Con información de Agencia Universal).

“Dios con ustedes”

Inmediatamente después de que la familia de Yoshio informara sobre su estado de salud a través de su cuenta oficial de Twitter, donde se confirmó que el cantante mexicano está en estado crítico por sospecha de COVID-19, sus admiradores expresaron su apoyo y buenos deseos.

La actriz Arlette Pacheco comentó: “Estaré pendiente y esperando que todo salga bien”, mientras que la conductora cubana Raquel Bigorra expresó: “Abrazo fuerte, Marce. En oración por la salud de @YoshioOficial. Los queremos”.

Por su parte, el director de teatro Rafael Perrín posteó: “Dios con ustedes y el Maestro Yoshio, mis oraciones para que salga de este trance”.

“Yoshio…¡te quiero hermanazo! Les mando a todos un gran abrazo”, expresó el conductor René Franco, mientras que la cantante Dulce twitteó: “Nuestras oraciones y nuestros mejores deseos para él, esperando una pronta recuperación”.

Vaya que esta noticia caló hondo en el medio artístico y entre los seguidores del cantante mexicano, ya que las muestras de apoyo seguían haciéndose presentes.

La actriz Chantal Andere se expresó de la siguiente manera: “Un abrazo y mis oraciones para ti, querido Yoshio”.

Un internauta no se muestra muy optimista luego de que se diera a conocer esta noticia: “Por los tweets de hoy, le avanzó rápido esa mad… no es buena señal. Para que vea la raza que esa mad… existe y se cuide de esa enfermedad traída por los ricos e inconscientes viajeros. La judoka Zambotti también lo tiene, pero no agresivo como al Maestro Yoshio”.

“Pondremos en manos de Dios la vida de Yoshio. El Señor tiene planes para su vida, confiaremos en que se va a reestablecer. Estaremos en oración por Él. Dios le bendiga a usted y a su familia”, expresó un usuario a través de Twitter.