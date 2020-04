Transgénero Michel Trujillo defiende a los mexicanos de la Nueva Lady Frijoles

Michel Trujillo publica un video en el que responde a las ofensas de Anguie Suazo

Pero la hondureña no se queda callada y le responde a través de su cuenta de Facebook

Una persona transgénero conocida en Youtube como Michel Trujillo y que subió un video con el nombre Sin pelos en la lengua, se cansó de las ofensas que hace unos días hizo la hondureña Anguie Suazo, la nueva Lady Frijoles, y desató la furia de ésta que tampoco se que se quedó callada.

Fue a través de su cuenta de Facebook Ängûïë Suazo, que la inmigrante hondureña que al parecer aún vive en México, colgó el meterial en el que mexicana le dice de todo por ofender a sus paisanos.

Hay que recordar la Nueva Lady Frijoles se quejó de la comida de este país así como de sus habitantes, a quienes llamó “huevones y borrachos”, además de calificar a las mujeres de “muertas de hambre”.

En el video la persona transgénero comienza a decir lo siguiente: “Estuve bloqueada 30 días en Facebook, estuve aislada de las redes sociales, quiero que sepan que ayer hice un video muy fuerte que alcanzó un millón de visualizaciones pero al parecer lo reportaron, algún hondureño (a) se sintió de lo que dije y lo voy a repetir”.

A continuación dice: “Entonces lo que vamos a hacer es que me van a compartir para que llegue este mensaje a esta estúpida que se atrevió a hablar mal de nuestro país y de mi gente y nos de la cara, porque si eres mexicana, si tienes papeles y tienes licencia, te exigimos una disculpa pública a ti miserable”.

Y resalta: “Alcanzamos el millón de visualizaciones en donde le dábamos respuesta a este personaje asqueroso que salió a insultar a los mexicanos. Esta mujer debería ser nombrada persona non grata en mi país, porque aquí se respeta y si no salgo yo que salga cualquier otra persona que ame a su país a dar la cara”.

Después le grita a la nueva la Lady Frijoles: “Quedarnos callados sería estar aplaudiendo las babosadas a cada pendejo que quiera venir y ofendernos… Yo no quería hacer este video porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero callarme sería ser cómplice de esta persona, sería tragarme sus palabras y aceptar ser verdad y claro que no”.

Luego Michel Trujillo le lanzó una advertencia al dejar ver que sea una agiotista: “No sé si tenga los estudios suficiente o esté trabajando en una financiera en donde presten dinero que obviamente sean legal porque es una empresa supongo yo socialmente responsable y paga impuestos”.

Agrega a la amenaza contra Anguie Suazo: “Pero si eres tu una agiotista no tienes ni idea en el problemón que estás metida, porque en primer lugar quien le deba ni le pague, porque ni dinero de ella es para que no tenga que tragar ni frijoles de los intereses que les cobran a ustedes pendejos por irle a pedir, porque es no tener vergüenza”.

“Lo único que estás haciendo y estoy cien por ciento segura, es trabajarle dinero a otro que te avienta ahí los intereses para que medio tragues. Dale gracias a Dios, hubieras de besarnos las patas, porque sea lo que estés tragando así sean tus carnitas asadas, lo haces gracias a los intereses de mis hermanos”, le dijo a la Nueva Lady Frijoles.