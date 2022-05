El ser querido de William Levy habría partido de este mundo, dejando profunda tristeza en el galán de telenovelas pero cabe mencionar que el cubano no dio más detalles de lo ocurrido, únicamente decidió compartir el dolor que estaba pasando a través de sus redes sociales. Archivado como: William Levy mensaje despedida.

Los lectores de Mundo Hispánico han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de la farándula y este caso no es la excepción. Bien sabemos que las redes sociales son otro mundo de información y tienen muchos temas que dan de que hablar, en especial cuando se trata sobre la vida de las celebridades , pues a través de ellas ha circulado una triste noticia que involucra a William Levy.

William Levy mensaje despedida. Las tragedias para el mundo del espectáculo no paran y es que hemos visto y leído de tantos sucesos que han atacado severamente la vida de las celebridades , algunos pasan por procesos muy complicados de salud, mientras que otros terminan quitándose la vida entre tantas cosas más, pero sin duda este 2022 ha sido muy cruel con ellos, ahora uno de los reconocidos galanes de telenovelas pasa por un mal momento.

El ex de Elizabeth Gutierréz se centra nuevamente en el ojo de la opinión pública

Aunque el actor cubano no se pronunció respecto a los mensajes que compartió en los que expresó: “¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que hablas, te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo… si tienen esa persona. Cuídenla. Porque no se encuentra fácilmente”.

Por lo que muchos de sus seguidores especularon que se trataba de una indirecta para su exesposa. Luego de compartir esos textos es que llega a oídos de William Levy la partida de un ser querido, por lo que sin dudarlo decidió compartir el difícil momento con un pequeño pero significativo mensaje ante sus seguidores.