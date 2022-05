Fue a través de la cuenta oficial de Chisme No Like en la plataforma de YouTube que compartieron uno de los más recientes conflictos dentro de la dinastía, pues dieron a conocer que nuevamente la hermana de La Diva de la banda volvió a explotar en contra de los hijos de Jenni Rivera. Archivado como: Rosie explota contra sobrinos.

Rosie explota contra sobrinos. Las redes sociales cuentan con infinidades de cosas que dan de que hablar y no se diga cuando se trata de una de las familias más polémicas dentro del mundo del espectáculo , Los Rivera. A través de los artículos compartidos por Mundo Hispánico sus lectores han sido testigos de todo lo que acontece en la vida de esta dinastía.

Por lo que Rosie no quiso quedarse callada y realizó una transmisión mediante su página oficial de Facebook en donde decidió aclarar todos los rumores que los hijos de Jenni Rivera han realizado atacando a su persona. La hermana menor de La Diva de la banda apareció junto a su esposo Abel para dejar todas las cosas en claro. Archivado como: Rosie explota contra sobrinos.

Rosie Rivera explota en contra de sus sobrinos y sale a defender su matrimonio

“Hubo un ataque hacía nuestro matrimonio y ustedes vieron que no respondimos a los ataques, nos vieron enfocados en nuestros planes, nuestros sueños y en nosotros… No necesito pelear con mucha gente en Instagram, solo me voy a voltear y continuar trabajando en nuestro matrimonio”, señaló Rosie Rivera en su live.

“Si alguien ataca tu matrimonio, tú no atacas de nuevo solo trabajas en conjunto… Lo que ellos quieren no lo van a tener y ahora somos más fuertes por ese ataque y estamos aquí juntos”, argumentó respondiendo ante los ataques que recibió por parte de sus sobrinos tras ser acusada como ratera en conjunto con Abel. Archivado como: Rosie explota contra sobrinos.