Aseguran que Belinda no ha pagado el tratamiento de sus dientes.

Nodal no le dio ni un peso a la actriz para cubrir el arreglo dental.

Atacan a Belinda en redes sociales tras conversación filtrada. Belinda debe arreglo dientes. Este miércoles se desató una tremenda controversia luego de que Christian Nodal hiciera lo impensable en contra de Belinda, y es que las redes sociales son otro mundo de información y cuando se trata de las celebridades es más que claro que todo se centra en el ojo del huracán, luego de que el cantante de regional mexicano exhibiera a la ojiazul ha surgido información de relevancia. A un día de que se filtrara el mensaje que Nodal compartió a través de su cuenta de Twitter mostrando que Belinda le había pedido dinero para arreglarse los dientes, comenzó a difundirse información en donde aseguran que la cantante española no ha pagado a la clínica a la que asistió para su ajuste estético dental, y por si fuera poco le han llovido cientos de ‘ataques’ en redes sociales a la ojiazul. Belinda se coloca en el ojo del huracán tras filtrarse conversación La información se dio a conocer a través del programa de Chisme No Like, en donde aseguran que Belinda aún debe el arreglo de sus dientes a pesar de que le pidió dinero a Christian Nodal para poder someterse a ese ajuste dental que la también modelo necesitaba tal parece, con urgencia. De acuerdo a la información proporcionada a través del programa de Chisme No Like, Belinda estaría usando coronas totalmente falsas, “Estamos recibiendo información y de muy buena fuente de gente que trabaja con ellos (ambos cantantes), nos informaron que investigáramos porque se le estaban cayendo los dientes a Belinda”, señaló Elisa Beristaín. Archivado como: Belinda debe arreglo dientes.

Aseguran que Belinda aún debe el arreglo que se hizo en sus dientes Posteriormente, Javier Ceriani compartió información exclusiva que obtuvieron en donde aclaran que Belinda aún tiene su deuda pendiente tras el arreglo de sus dientes, “Esto no fue la dentista que habló, nadie ventiló nada porque es una clínica muy seria que atiende a muchas celebridades… Fue una famosa que fue ahí y se enteró ‘chismeando'”. “Atención porque todo lo que dijo Nodal, todo lo que está pasando con Belinda y sus dientes podridos es verdad porque encontramos que podrían embargar a Netflix por las coronas, por los dientes y la porcelana y la limpieza que realizaron a Belinda porque NO se pagó el tratamiento de los dientes”, expresó Ceriani para Chisme No Like. Archivado como: Belinda debe arreglo dientes.

Ni Christian Nodal ni la ojiazul pagó el tratamiento dental “No pagó ni Nodal ni pagó Belinda, se fue sin pagar a España”, añadió el periodista argentino, para luego decir que sí él estuviera en el lugar de la dentista sí podría una demanda en contra de Netflix para que se pague la deuda, “Yo metería una demanda a Netflix diciendo ‘todo el sueldo de Belinda tiene que ir a México para pagar el servicio dental'”. Así fue como aseguraron que Belinda no pagó su gran deuda tras arreglar sus dientes, dejando en claro que Nodal no le soltó ni un peso a la protagonista de ‘Cómplices al rescate’ para realizarse el tratamiento dental, pero ahí no acaba todo, pues a la cantante le han sobrado fuertes críticas en redes sociales por sus dientes. Archivado como: Belinda debe arreglo dientes.

Atacan a Belinda tras mensajes exhibidos por Nodal Recientemente la intérprete de ‘Egoísta’ compartió una serie de fotografías en su cuenta personal de Facebook, algo que no fue una buena idea que digamos, pues tras filtrarse la conversación en donde le solicitaba a Nodal que le arreglara sus dientes, las fuertes críticas se hicieron presentes en la caja de los comentarios. “Beli sonríe, no importa si tus dientes están sin arreglar”, “A ver una sonrisa Colgate”, “Los dientes ya todo bien?”, “Queremos saber si te arreglasteis los dientes”, “Nos cooperamos para lo de tus dientes?”, “Beli enseña los dientitos”, “Con razón no muestra sus dientes”, “Total, si le depositaron para los dientes o no? Ando con el pendiente”, se lee en redes, mientras que otros comentaron con algunos memes burlándose de Belinda. Archivado como: Belinda debe arreglo dientes. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.