“SÍ, SOY GAY” REVELA EL VOCALISTA DE GRUPO FIRME

Para este momento ya toda la fanaticada y seguidores de Grupo Firme sabía de las preferencias sexuales que Johnny Caz tenía, ya que fue a finales del 2020 cuando después de que se reveló un video en donde aparecía el interpretando un personaje gay, las dudas comenzaron a surgir entre sus admiradores.

No fue hasta ese momento cuando el hermano de Eduin reveló toda la verdad: “Yo sé que hay mucha gente que lo pregunta y ahora que salió ese video es más fuerte” (…) “Y no señores, no es actuado, en efecto soy gay”, confesó. Tras estas palabras, el vocalista ya no ocultó más sus gustos, y no ha sido nada raro verlo orgulloso presumiendo la bandera gay, o de la comunidad LGBT+