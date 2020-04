Mercedes Arce, viuda del hombre que murió en altercado con Pablo Lyle revela que está mal de salud

Hace ya casi un año que Juan Ricardo Hernández falleció al golpearse en la cabeza tras recibir puñetazo del actor

La esposa del hombre revela que ha tenido que recurrir a pedir ayuda psicológica y tratamiento

Mercedes Arce, la viuda de Juan Ricardo Hernández, quien murió en un altercado que tuvo con el actor Pablo Lyle, revela en víspera su aniversario luctuoso para el programa Suelta la Sopa, que no está bien de salud, que ha tenido que acudir a pedir ayuda psicológica para poder enfrentar esta situación de la que dice, la va a perseguir toda su vida.

A continuación te dejamos la entrevista que se transmitió en el programa. Al inicio uno de los conductores habla y dice: “Nuestro compañero Alex Rodríguez acaba de hablar con Mercedes Arce, la pareja (viuda) del hombre al que hace justo hoy, un año, el actor Pablo Lyle golpeó y dejó inconsciente en el suelo, Alex te escuchamos”.

“Un año ha pasado ya compañeros desde ese tremendo accidente que dejó dos víctimas, la primera Pablo Lyle, un padre de familia que permanece en libertad condicional, recluido en un apartamento de Miami sin poder salir, hoy hace exactamente 361 días cuando Pablo se disponía a viajar a México desde el aeropuerto de Miami con tan mala suerte que se equivocó de salida”.

“Ahí es cuando se encontró cara a cara con la segunda víctima de este tremendo suceso, un hombre llamado Juan Ricardo Hernández que reclamaba a Pablo una mala maniobra y que acabó muerto en el suelo luego de recibir un fuerte golpe en la cabeza que le dio el actor como muestran estas tremendas imágenes”.

“Hoy la pareja de este hombre de nacionalidad cubana pensaba ir al lugar del accidente para colocar este memorial en nombre de su pareja ‘en memoria de Juan Ricardo Hernández piensa amigablemente”, nos lo acaba de hacer llegar, finalmente no pudo estar ahí por esto del coronavirus, eso sí, nos concedió una entrevista vías Skype donde nos cuenta que no ha podido superar aquello que ocurrió hace ya un año y que está completamente destrozada, escuchamos”.

Luego aparece en la imagen la viuda de la víctima de Pablo Lyle diciendo: “Jamás se olvida esto, ha sido un golpe muy fuerte para mi, me ha dejado destrozada, entré en ayuda psicológica con tratamiento, todo es debido a la situación que he pasado dice el doctor”.

Entonces el reportero interrumpe y dice: “Parece que en lo judicial está todo estancado, él ha recurrido a una instancia superior, el supremo todavía no se ha manifestado y ahora con el coronavirus parece que tampoco tendremos respuesta”.

Y es cuando la viuda de Juan Ricardo Hernández vuelve a hablar: “Ya que cierre este capítulo y ya en manos de Dios”.

Luego el reportero interviene otra vez y dice: “Hemos visto en infinidad de ocasiones este año a Pablo Lyle haciendo su vida por Miami, lo dejan salir a cosas muy concretas, pero tú cuando ves esas imágenes, ¿Qué piensas?, pregunta a la mujer.

En ese momento ella contesta: “No, no lo he visto no sé nada, trato de evitar tosas las cosas que me están haciendo daño y me afectan, lo evito”.

El reportero pregunta: “Él habló, lo hizo ante la prensa, los juzgados”, entonces muestran unas declaraciones del actor en las que dice: “Quisiera también agradecer a la gente que ha mandado esas señales de apoyo y de amor y cariño”.

Y la viuda responde: “Sin palabras, mi salud se ha deteriorado, yo ya no soy la misma… Él (esposo) fue para mi una linda persona, muy buen ser humano, muy buen hijo, muy buen padre, un buen esposo, un ser humano muy bonito, sus cenizas las tengo yo, le doy muchas gracias a mis compañeros de trabajo, se han portado muy bien conmigo, todas las personas que lo conocieron, porque esta historia me va a perseguir mientras viva yo”.