“Desafortunadamente tenemos que confirmar que existen varias personas heridas y por desgracia, varios muertos”, aseguró Oyvind As, funcionario de la policía de Kongsberg, aunque no se tiene aún el reporte de la cantidad de personas que resultaron víctimas del atacante.

Según los medios de comunicación, el ataque en Noruega ocurrió en una ‘amplia zona’, así lo definió la policía, de la localidad de Kongsberg, una ciudad de 28 mil habitantes, que se localiza al sureste de Noruega, donde no es muy común presenciar este tipo de situaciones por lo que el impacto fue mayor.

Este hecho es calificado ya como un atentado, aunque aún no se tiene mayor información sobre el hombre con arco y flechas que mató e hirió a varias personas en Kongsberg, pero la Ministra de Justicia y Seguridad Pública del país, Monica Maeland, recibirá la información pertinente de los motivos del ataque en Noruega.

Policías y militares también participaron en el operativo del ataque en Noruega

La gente en Twitter comenzó a especular sobre el ataque en Noruega y los comentarios de las personas no se hicieron esperar, asegurando por lo menos 4 muertos: “Al menos cuatro muertos en el ataque con arco y flechas de Noruega | Internacional | Cadena SER”, “La #Policía noruega confirma que son 4 muertos y un número no concreto de heridos, algunos de ellos muy graves. Los agentes han recibido el permiso para ir armados. El autor ha sido detenido. Es un hombre pero no dicen nombre. En la foto una de las flechas disparadas”.

“Un hombre ha cometido un atentado con un arco y flechas matando e hiriendo a varias personas. Noruega”, “Varias personas han muerto y otras han resultado heridas por la tarde de este miércoles después de que un hombre, armado con arco y flechas, les atacara en la ciudad noruega de Kongsberg, reporta Reuters, citando a fuentes policiales”, se añadió.