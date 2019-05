Popular villano de novelas ahora vende tacos y acepta secuestro (VIDEO)

Página

1 de 4

Popular villano contó que dejó la actuación para vender tacos

Carlos Miguel detalló que sufrió de un secuestro hace 7 años

El ahora taquero contó cómo fue que vivió aquel terrible suceso

Carlos Miguel, el popular actor pasó de ser un reconocido villano de telenovelas a vender tacos por un terrible secuestro que vivió.

Durante la década de los 90 y 00, Carlos Miguel fue un ícono de los antagonistas en los melodramas, participando en telenovelas como ‘Amigas y rivales’ y ‘Muchachitas como tú’.

Sin embargo, su carrera se vio afectada por un trágico secuestro hace 7 años que le costó acabar con cicatrices y visiblemente afectado de su rostro, el cual lo llevó a retirarse de la actuación y dedicarse a vender tacos.

En una entrevista para el programa ‘Intrusos’, el ahora taquero habló de cómo su vida cambió de un momento a otro.

“Ahorita la actuación está pasando por momentos difíciles. Me estoy dedicando a esto de la venta porque tengo que subsistir de alguna manera”, comenzó diciendo.

Y habló sobre el secuestro que truncó su carrera: “Yo salía de un llamado, iba a ser secuestro express”.

Posteriormente, Carlos Miguel detalló los crueles actos que vivió en esos momentos: “Me sacaron los tendones, me cortaban cartucho de la pistola y me disparaban sin cartucho”.

Asimismo, en otro fragmento de la entrevista aseguró que no pensaba salir con vida del secuestro: “Pensé que no me iban a soltar. Lo tomé como ‘bueno, por lo menos salvé a mis hijas'”.

Sin embargo, logró sobrevivir pero quedaron graves secuelas en su salud: “Perdí un poco de memoria, perdí un poco de vista, un poco de oído, no podía pasar por las primarias a la hora de la salida porque los muchachos brindan y yo me ‘enconchaba'”.