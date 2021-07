“Dije ‘Dios mío, mis hijos, oh Dios mío, mi niño”, recordó Díaz López. La hispana indicó que el secuestrador sentó al niño en el asiento trasero pero cuando ella se acercó al vehículo y suplicó que le devolvieran a su hijo el niño se puse de pie y ella pudo agarrarlo.

Uno de los sospechosos fue arrestado

La hispana aseguró que no pudo ver la cara de los secuestradores. “No vi sus caras”, dijo Díaz López. “Los sospechosos no hablaron nada, solo se llevaron a mi hijo y lo metieron en el auto”. Afortunadamente el niño no resultó herido. Para ver el perturbador video del intento de secuestro pulse AQUÍ.

La policía pidió a quien tuviera información sobre el caso a comunicarse con la línea directa Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477). Este sábado por la mañana, las autoridades confirmaron el arresto de uno de los sospechosos identificado como James McGonagle de 24 años quien además enfrenta cargos por intento de secuestro, imprudencia temeraria y actuar de manera perjudicial para un niño menor de 17 años.