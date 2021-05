“El BOP no proporciona información adicional sobre los reclusos que no están bajo su custodia o que han sido liberados de su custodia”, dijo además la portavoz a la cadena hispana, como parte del caso que se lleva a cabo del crimen organizado.

Nelson no especificó cuándo fue liberado y cuál es la situación legal de Vicente Zambada Niebla, arrestado en México en 2009 y que fue el brazo derecho de su padre, ni en qué lugar se encuentra el hijo del “Mayo” Zambada.

“Vicente Zambada Niebla y Jesús Zambada García (su tío) no están bajo la custodia del Departamento de Prisiones”, señaló Emery Nelson, portavoz del BOP a la cadena Univision, que quiso saber sobre el destino de los narcotraficantes .

El mexicano Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, quien testificó en el juicio por narcotráfico contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exsocio de su padre Ismael “El Mayo” Zambada García en el Cártel de Sinaloa, ya no se encuentra bajo custodia (prisión) del Departamento de Prisiones de Estados Unidos (BOP), de acuerdo con Univision, EFE, AP y Televisa News .

Indicó además que se especuló en ese entonces que al quedar en libertad alrededor del año 2022 se volvería un testigo protegido. Hasta el momento no se sabe dónde está ni bajo qué condiciones legales seguirá el hijo de Imsael Zambada.

Vicente Zambada Niebla, conocido como “El Vicentillo”, que ya no está en custodia fue sentenciado en una corte federal en Chicago a 15 años de prisión en mayo de 2019, un castigo que se redujo como resultado de su cooperación con las autoridades estadounidenses, recordó Univision.

“El Servicio de Alguaciles no confirma ni niega ninguna información sobre nadie que pueda o no participar en el Programa de Seguridad de Testigos. Tampoco proporcionamos detalles sobre los movimientos de prisioneros”, indicó en un comunicado a Univision su portavoz James P. Stossel.

Sin embargo, agregó, el Servicio de Alguaciles federales, que protege a quienes cambian su identidad después de testificar contra capos, terroristas, mafiosos o jefes de pandillas, no brindó información sobre el caso de Vicente Zamaba que ya no está en prisión federal ni bajo custodia.

CONTACTOS

Vicente Zambada Niebla, que ya no está en prisión, testificó que “El Chapo” Guzmán, con quien trabajó, tenía contactos en la DEA y que los usó para ayudarlo salir del cartel de Sinaloa. Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocidos que existen y exlíder del cartel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua.

El caso de Vicente Zambada Niebla, que ya no están en custodia, en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses no muestra información sobre su salida de la cárcel. Su abogado, que fue contactado por la AP, no habló de inmediato con la agencia de noticias.