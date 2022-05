La serie El último rey está acabando con la familia de Vicente Fernández

Lo que pocos saben es que Merle Uribe también habría tenido un romance con Vicente Fernández, justo hasta que El Charro de Huentitán conoció a Patricia Rivera: “Después de la época en la que yo anduve, que fue 79, 80, 81, yo todavía me fui de gira después de que tuve a mis hijos, él me imagino que supo que me había divorciado y me habló para una gira en Estados Unidos… Entró Paty, y como le dijo que iba a tener un hijo, seguimos hablando por teléfono, pero ya no de esa manera”.

Y sobre la serie El último rey, que recién estrenó su segunda temporada, dijo: “En esa serie que está acabando con la familia Fernández, no creas que me hace mucha ilusión salir ahí. Porque está acabando con la reputación de todos los Fernández, entonces no me hace tanta ilusión. Yo lo conocí y era una muy buena persona. No era como lo están pintando”, comentó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).