Mientras tanto, los umbrales son más estrictos para los de otros grupos. En este caso, el límite de ingresos es de 185,000 dólares para las parejas y de 85,000 dólares para el resto de declarantes. Para reclamar tus pagos, tendrás que llenar una solicitud. Sin embargo, el sistema aún no las acepta, pero tiene previsto empezar a hacerlo a mediados del mes que viene. Una vez que se abra la ventanilla, los trabajadores que reúnan los requisitos tendrán 45 días para presentar la solicitud. Se espera que 667,000 trabajadores puedan reclamar sus cheques de bonificación, expuso The Sun.

Los trabajadores elegibles tenían que estar empleados durante al menos 120 horas en Minnesota en uno o más segmentos de primera línea durante el periodo que comenzó el 15 de marzo de 2020 y terminó el 30 de junio de 2021. Además, los ingresos de las parejas que estuvieran empleadas en la atención directa a los pacientes de Covid-19 no deben superar los 349,999 dólares o los 175,000 dólares para el resto de declarantes, acotó The Sun.

Otro estado también otorgaría cheques de bonificación

Mientras tanto, agregó The Sun, los legisladores estatales de Connecticut aprobaron a principios de este mes un presupuesto de 24,200 millones de dólares que incluía bonificaciones para los trabajadores, pero no está claro si la medida saldrá adelante. La lista de empleados que pueden acogerse al proyecto de ley aprobado por los legisladores incluye a varios trabajadores de primera línea, como los de la sanidad, el transporte público, el personal de emergencias, las guarderías, los tribunales y los centros penitenciarios, así como el comercio minorista.

Los trabajadores a tiempo completo elegibles podrían recibir pagos únicos de entre 200 y 1,000 dólares, que variarían según los ingresos, detalló NBC Connecticut. Algunos trabajadores a tiempo parcial recibirían $500, con el ingreso máximo para calificar a ser de $150,000. Después de que los legisladores aprobaron el paquete, el gobernador Ned Lamont firmó un “proyecto de ley de ajuste presupuestario 2023” en la ley. Aunque incluye más de 600 dólares en recortes fiscales, no se mencionan las bonificaciones en un comunicado emitido por la oficina del Gobernador. No está claro si la disposición no llegó a la versión final del proyecto de ley, o si hay un plan para ello más adelante, mencionó The Sun.