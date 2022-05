Mamá de Christian Nodal entra al ‘pleito’ con Belinda

La mamá de Belinda desató escándalo y ahora el ex de su hija fue defendido por Cristy Nodal

Una serie de mensajes de la señora ‘dejan en mal’ a Belinda y su mamá

¡Pleito en el mes de las madres! Cuando las aguas estaban ‘tranquilas’ entre Belinda y Christian Nodal tras romper su compromiso y finalizar su relación, la mamá de la rubia decidió avivar las llamas de la polémica en una reacción a un comentario donde una persona aseguraba que el mexicano era un ‘naco’, y la progenitora de la española-mexicana aplaudió.

Nodal se dio cuenta y en señal de venganza, filtró una conversación privada con Belinda donde ella le pide dinero para arreglarse los dientes y ¡explotó la bomba! Ahora, por si fuera poco con esto, la mamá de Christian, la señora Cristy dejó en claro que ella es una ‘leona’ y defendió a su hijo con dos mensajes ¿que descalabran a la ex?

La mamá de Christian Nodal ‘entra al conflicto’

A Christian Nodal lo tacharon de ‘patán’, ‘poco hombre’, y ‘mal ex novio’, por filtrar la conversación de Belinda, cuyo objetivo fue ‘dejar en mal’ a la familia de su ex novia porque aparentemente la explotan y ya no tiene dinero ni siquiera para ‘arreglarse los dientes’, según se leía en los textos.

Pero el cantante de música regional no está solo y luego de esa acción, su abuela también dejó un mensaje que impactó a todos… por si fuera poco, su mamá Cristy remató a Belinda y a su progenitora con dos mensajes que dieron mucho de qué hablar y que fácilmente se pueden atribuir al conflicto que atraviesan en este momento.