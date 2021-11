Vicente Fernández jr abre su corazón

Una de las primeras preguntas que le hicieron a Vicente Fernández Jr, y que no tardó en contestar, fue respecto a los sueños que no ha podido cumplir hasta el momento, a lo que respondió de la siguiente manera: “Los sueños son todos los días y se cumplen cada 24 horas, entonces, me faltan muchos por cumplir”.

En otro orden de ideas, no pudieron faltar los usuarios que quisieron pasar de largo el tema del estado de salud actual de Vicente Fernández y prefirieron que el junior les mandara saludos, a quien le desearon lo mejor, tanto a él como a su novia, Mariana González Padilla.