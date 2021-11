Joven asegura que tuvo un hijo con Octavio Ocaña

Su hermana revela por fin la verdad de esto

¿Si es su hijo?

¿Es o no es su hijo? Después de darse a conocer que el fallecido Octavio Ocaña, conocido por interpretar a ‘Benito Rivers” en la serie de Vecinos había tenido supuestamente un hijo no reconocido con una joven que era antes su ex novia, su hermana ha decidido aclarar de una vez por todas este hecho.

La muerte de Octavio Ocaña ha generado un sinfín de dudas y rumores en torno al acontecimiento que provocó su fallecimiento, y es que mientras unos no creen las declaraciones de la Fiscalía, otros afirman que ‘Benito’ tenía una vida muy diferente a la que muchos conocían.

EX NOVIA AFIRMA QUE TUVO UN HIJO DE OCTAVIO OCAÑA

Y es que varios fanáticos se llevaron una sorpresa cuando una joven, la cual antes era novia de Octavio Ocaña señaló hace unos días atrás que ella y el actor habían tenido un hijo, el cual había nacido hace apenas unas semanas, más o menos por el momento en que se daba a conocer la muerte del actor.

A través de redes sociales, la supuesta ex novia, la cual responde el nombre de Georgina García, compartió una serie de fotografías en donde se dio a conocer que la chica había tenido un bebé con el artista de Televisa, quien no quiso reconocerlo, así lo indica el portal El Heraldo de México.