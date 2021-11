Policía de Brookhaven usa drones en servicios de emergencia

La Policía de Brookhaven se asoció con “Drone Responders”.

El nuevo programa de drones será usado para emergencias.

Los pilotos responsables en el uso de los drones están preparados.

La Policía de Brookhaven se asoció con “Drone Responders”, que apoya el avance de seguridad pública, en su nuevo programa de drones, gracias a lo cual varios oficiales fueron certificados por la Administración Federal de Aviación para volar los drones cuando reciben una llamada al 911.

Los drones no son para uso personal y no está permitido que vuelen si no existe una emergencia, pues están diseñados para uso exclusivo de primeros auxilios y servicios de emergencia, para ayudar a satisfacer las necesidades de los profesionales que hará que lleguen al suceso de inmediato.

Cómo funciona el sistema

Los drones se colocan previamente en lugares de lanzamiento en toda la ciudad y una vez se haga la llamada al 911 el tiempo medio de respuesta es inferior a dos minutos. Al llegar a la escena el dron transmite imágenes en vivo a los oficiales que responden a los Comandantes del incidente.

El Departamento de Policía ha estado trabajando con esta tecnología desde abril del 2020, haciendo pruebas hasta cerciorarse de tener las herramientas y la mejor estrategia para su uso, ya que esto además de permitir a los oficiales ver situaciones potencialmente peligrosas, les ayuda a hacer su trabajo con más eficacia.