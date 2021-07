Malas noticias en el medio artístico de México

Aseguran que don Vicente Fernández fue ingresado a un hospital de emergencia

El cantante mexicano, de 81 años de edad, fue llevado a una clínica privada en silla de ruedas Tal parece que las malas noticias en el medio artístico de México no terminan, ya que ahora se asegura que el cantante mexicano don Vicente Fernández, que apenas en febrero cumplió 81 años de edad, fue ingresado a un hospital de emergencia. Según reportó la revista TV Notas, una persona cercana a la familia Fernández reportó que el intérprete había pasado muy mala noche con malestares y temperatura, motivo por el cual su esposa, doña Cuquita, les informó a sus hijos la situación por la que estaban pasando en ese momento. Vicente Fernández fue llevado a una clínica privada en silla de ruedas Fue esta mañana que don Vicente Fernández, quien hace unos meses se vio envuelto en una polémica luego de que una joven asegurara que la había acosado al tocarle uno de sus senos, fue llevado a una clínica particular de Guadalajara, Jalisco, en silla de ruedas. En este lugar, le hicieron diferentes estudios al cantante, así como un chequeo médico para descartar un problema mayor, por ejemplo, que se haya contagiado de coronavirus, enfermedad que causó la muerte de José Manuel Zamacona, vocalista de Los Yonic’s.

Ramsés Vidente había advertido sobre el estado de salud de Vicente Fernández Luego de que se diera a conocer que don Vicente Fernández fue ingresado a un hospital de emergencia, Ramsés Vidente compartió un audio en sus redes sociales del pasado 19 de mayo en el que había advertido sobre el estado de salud de El Charro de Huentitán. “Veo de luto, ojalá que no, tocamos madera, a la canción mexicana. Alguien muy importante de la música, algo se va a estar hablando porque veo a Bellas Artes, veo que las 3 televisoras más importantes estarán unidas, despidiendo a un cantante”.

Vicente Fernández Jr fue una posibilidad En esta misma publicación, se le preguntó a Ramsés Vidente si de la persona que estaba hablando era Vicente Fernández Jr, a lo que el vidente respondió que podría hacer enojar a su papá por tantos corajes que le ha hecho pasar últimamente. “¿Y el hijo guapo y talentoso está con él?”, “Pues ya ni modo, ya está grande el señor, déjenlo descansar en paz”, comentaron algunos internautas en redes sociales al enterarse que don Vicente Fernández fue ingresado a un hospital de emergencia (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Confiesa que estuvo recluido Vicente Fernández Jr. reconoció que estuvo en una clínica de rehabilitación. De acuerdo con el hijo mayor de Chente, estuvo por varias semanas en un sanatorio, cerca de San Luis Potosí, pero asegura no fue por problemas de alcoholismo y drogadicción como publicó esta semanas la revista TV Notas, sino para recibir un tratamiento psicológico. Su madre, doña Cuquita. fue quien le hizo esta petición, motivo por el cual, también aseguró, no pudo concluir su cierre de campaña en las recientes elecciones en el estado de Jalisco, donde se postuló como candidato a una diputación.

“Si estás bien, luego luego regresas” “Al haber sufrido hace 23 años un secuestro y ahora, al querer un cargo público, por recomendación y pedido de mi madre, (que) me dijo, trátate con un examen psicológico y si estás bien luego luego regresas”, platicó el integrante de la dinastía Fernández. “Y yo lo entiendo, porque soy padre y soy abuelo y sé las preocupaciones que puede dar un hijo, y mis padres querían saber que yo estuviera en las mejores condiciones para estar en un cargo donde me tengo que relacionar con mucha gente y trabajando para la población, porque eso es muy diferente a salir a cantar a un escenario, donde no hay contacto directo con el público”, expresó Vicente Fernández Jr.

Le inventaron una historia al hijo de Vicente Fernández Chentillo, como le dicen cariñosamente al hijo de Vicente Fernández, aceptó también la veracidad de las fotografías en las que se le ve en el jardín de la clínica, así como el nombre de ésta -13 de febrero-, que se publicaron en la revista de espectáculos, pero desmintió el resto de la información. “Efectivamente, como dice la revista sí existe ese lugar, está en San Luis Potosí, y se llama como lo están describiendo en el reportaje; las fotografías las reconozco como originales, pero la historia que se fabricaron está plagada de irregularidades”.

“Todo eso es mentira” “De la forma que fueron tejiendo la información en base a lo que decían de mi familia, de mi relación, de mi adicción a los juegos de azar, al alcohol, al licor, todo eso es mentira, porque no fumo, no tomo, no me drogo, no soy así, yo no juego y no tengo problemas con mi familia”, apuntó el cantante. Vicente Fernández Jr defendió el prestigio de su novia, Mariana González, a quién se ha señalado como una persona interesada y la culpable de su supuesta recaída. Mencionó que su relación está más sólida que nunca y que aún piensan en boda, aunque todavía no hay fecha.

Hijo de Vicente Fernández había provocado todo tipo de especulaciones “Lamentablemente, se complicaron las cosas y no pude cerrar la campaña porque los tratamientos son de 90 días, yo estuve solo del 15 de abril al 16 de junio y estoy en aptas condiciones, pero ya no salí en el tiempo establecido para las campañas”. “Ya una vez intenté una candidatura como independiente y seguro se dará cuando Dios quiera”, apuntó Chentillo, quien generó especulaciones desde su desaparición de los reflectores tras registrarse el 11 de marzo como precandidato a la diputación para el Distrito 20 en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (Con información de Agencia Reforma).

Vicente Fernández grabará tema de “Chepo” Reynoso Componer canciones es otra pasión de José “Chepo” Reynoso, y por primera vez, una de sus creaciones sonará en voz de Vicente Fernández. El Mariachi Vargas de Tecatitlán la grabó primero e hizo los arreglos, y en la más reciente visita de Saúl “Canelo” Álvarez, Eddy y “Chepo” Reynoso al Rancho Los Tres Potrillos, el “Charro de Huentitán” la escuchó y le agradó tanto que prometió incluirla en su siguiente producción discográfica. “Me gusta mucho la música, escribo canciones y ando muy contento porque una de esas canciones me prometió don Vicente Fernández que me la va a grabar, para mí es algo muy emocionante que lo que yo escriba, a un señorón como él le haya gustado y me haya dicho que me la va a grabar”, reveló Reynoso.