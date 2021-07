Silvia Pinal reaparece tras ser internada en un hospital

Agradece que está bien y feliz en su casa

Seguidores la critican, argumentan que parece un monstruo

“Acepten que han envejecido y háganlo con orgullo”. Silvia Pinal reaparece en video tras ser hospitalizada, sin embargo seguidores de la cuenta del programa Suelta la Sopa se van contra la primera actriz mexicana y argumentan que se le derritió la cara de tantas operaciones estéticas que se ha realizado: “Y esta señora salió bombona, ya no puede ni hablar de lo estirada que tiene la cara”.

Fue el pasado 28 de junio cuando se reportó que la actriz mexicana Silvia Pinal estuvo hospitalizada, encendiendo las alarmas de todos sus familiares y fanáticos, sin embargo, la calma llegó el domingo cuatro de julio, cuando la también madre de Alejandra Guzmán se reportó con la prensa, argumentando que ya había sido dada de alta y se encontraba mucho mejor.

“Me siento muy feliz de estar en mi casa con mis amigos”: Habla Silvia Pinal a través de un video a la prensa

En un video compartido por la cuenta oficial de Instagram del programa Suelta la Sopa, Silvia Pinal apareció luciendo unos lentes de sol y maquillada, mostrándose muy alegre y risueña. En el breve clip, la protagonista de “Viridiana” confesó que ya se sentía mucho mejor y feliz de estar fuera del hospital y libre de peligro.

“De verdad que me encuentro muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos”, inició la también abuela de la polémica Frida Sofía: “Al ratito me voy a poner a ver que pasó, porque luego luego el chisme, ¿verdad? Pero me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, me siento muy feliz de que todavía estoy bien”.