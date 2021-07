Según explicó Priscila en su publicación, su esposo Gustavo Ángel la sorprendió al terminar su rutina de ejercicios al invitarla a bailar y ella no se pudo negar y mostró sus sensuales movimientos al ritmo del tema “Chaparrita”, del cantante Pepe Aguilar.

Priscila baila: Felices por su matrimonio

Inmediatamente los internautas reaccionaron y no dejaron de alabar la gran química del matrimonio, y hasta hubo quien le pidió consejos para llevar una buena relación de pareja. “Mi linda Priscila nos debería de hacer algún podcast para saber cómo lidiar con el matrimonio”.

“Wow amor, atracción después de años de matrimonio, creí que no existía eso, felicidades a los dos”, “Demasiado lindos”, “Mi pareja favorita”, “Que lindos ambos!!! Me caen súper bien, me agrada verlos felices “, “Órale , qué bonito bailan”, “Wepa, los amamos”.