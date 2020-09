Le advierten a doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández, que tenga mucho cuidado

El cantante mexicano, a sus 80 años de edad, anda muy cerquita de su nuera

Vicente Fernández Jr llevó a su novia, Mariana González Padilla, a que conociera a sus papás

¡Mucho ojo! Luego que Vicente Fernández Jr llevara a su novia, Mariana González Padilla, a que conociera a sus papás, usuarios le advierten a doña Cuquita que tuviera cuidado con su esposo, el cantante mexicano Vicente Fernández, pues anda muy cerquita de su nuera.

La cuenta de Instagram de Chamonic reposteó las historias tanto de Vicente Fernández Jr como de su novia, Mariana González Padilla, en donde se observa en una situación inesperada a Vicente Fernández Jr muy cerquita de su nuera.

En esta publicación, de unos cuantos segundos de duración y con más de 12 mil reproducciones a la fecha, se ve en primer lugar a Vicente Fernández abrochándole los botines a su nuera mientras dice: “No puedo con el rancho”, arrancando las risas tanto de Mariana como de Vicente Jr.

Más adelante, se comparte una foto muy reveladora que seguramente no le gustará a doña Cuquita cuando la vea, pues en ella, Vicente Fernández y su nuera están abrazados y mirándose fijamente, sin importar que Vicente Fernández Jr está a un costado de ellos.

“Aquí estamos con don Vicente”, dijo Mariana González Padilla, abrazándolo nuevamente.

Ahora, desde un automóvil, la bella mujer expresó: “Ya salí de con mi suegrito tan lindo, tan hermoso, me encantó, es una súper persona, me enseñaba sus canciones, todo lo que estaba haciendo, me platicaba de su ‘potrillito’ (refiriéndose a Vicente Fernández Jr)”.

Usuarios de esta cuenta de Instagram, tal vez preocupados por doña Cuquita, no dejaron pasar la oportunidad para advertirle que tuviera mucho cuidado.

