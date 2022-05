“Hoy es un día muy importante porque esta que está aquí va a buscar opciones de vestidos de novia y tengo una idea más o menos de lo que quiero y creo que todo aquél que me conoce puede saber pero hoy quiero arriesgarme, quiero tratar diferentes cosas y dedicarme a sentir el vestido, que cuando me lo pruebe diga ‘ah este es!'”, comenzó diciendo Francisca Lachapel.

“Siempre he soñado con un vestido completamente blanco, no soy muy amante de los estampados, de las transparencias pero bien dicen que tú no eliges el vestido, que el vestido te elige a ti así que me dejaré llevar”, dijo Francisca Lachapel entrando a una tienda donde pudo ver muchas opciones que le gustaron.

¿Eligió un vestido corte de sirena?

“Que comience la fiesta”, se escuchan las palabras de Francisca Lachapel mientras le llevan para probarse un vestido de novia con corte de sirena: “¿Quién me lo diría, antes pensaba que no me favorecían pero no es por nada pero este vestido me queda espectacular…”, precisa la conductora mientras se lo prueba y le resalta su figura, aunque no tiene mangas.

Sin embargo, otra opción fue un vestido del mismo corte pero debidamente con mangas y cuello en ‘v’, y que le dejó maravillada a la presentadora de Despierta América: “Amé este vestido, lo amo, lo amo, me encanta todo, miren cómo me queda, esperen un momento… tiene perlas… de verdad que hasta este momento es mi favorito, pero me acordé de lo que dicen, que usar perlas el día de la boda da mala suerte”, se escucha decir.