Después aseguró que Noelia mejoró y fue al día siguiente que él tomó una fruta del platón para consumirla, “Agarro una manzana y la muerdo dos veces, no solo sentí que se me cerró la garganta, sentí algo en el cuerpo algo súper caliente inmediatamente, me estaba asfixiando. Le digo a Noelia ‘llama al 911’ me caigo al piso y me dice ‘¿qué te pasa?’ y le digo ‘llama a una ambulancia’ literal después ya no podía hablar”. Archivado como: Esposo Noelia denuncia envenenamiento.

El FBI hizo presencia en el hospital para investigar el caso

“Fue en cuestión de segundos. Después me platicaron que Noelia me tuvo con los dedos sacar la lengua, me estaba asfixiando, me la sacó y ella tenía los dedos sangrados. Algo me inyectaron que me hicieron medio reaccionar, afortunadamente desde que ella llamó por teléfono que había sido algo que probablemente me estaba envenenando, medio me revivieron ahí”, compartió el esposo de Noelia para Gustavo Adolfo Infante.

Después compartió que el FBI hizo presencia en el hospital, “Noelia está considerando que una persona peligrosa para el gobierno por lo que llegó el FBI. No era para mí, no se trata de Jorge Reynoso, era para uno o los dos. Nosotros estamos en una etapa bien crítica en una de nuestras empresas por las plataformas sociales”, expresó el esposo de Noelia luego de que fuera envenenado por una manzana. Archivado como: Esposo Noelia denuncia envenenamiento. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.