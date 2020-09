Carolina ‘Veneno’ Sandoval muestra su gran trasero enfundada en una tanga desde la alberca

La gente le cuestiona si su esposo no la regaña por enseñar sin vergüenza su retaguardia

La exconductora de Suelta la Sopa no tiene reparo en exhibir sus atributos a su público

Carolina ‘Veneno’ Sandoval no para con sus ocurrencias en las redes sociales desde que la despidieron del programa Suelta la Sopa, y ahora hasta le dicen ridícula y vulgar apor aparecer en tanga… le dicen que si su marido no la regaña por enseñar trasero.

Esto sucedió a través de su cuenta de Instagram de @venenosandoval, misma que tuvo mucha atención de parte de sus seguidores.

Hasta la mañana de este 21 de setiembre la fotografía tenía más de 31 mil 700 reacciones de me gusta y casi 450 comentarios, algunos eran unas fuertes críticas.

En la imagen, la exconductora de Suelta la Sopa fue duramente criticada por mostrar su enorme retaguardia enfundada en una tanga negra, mientras nada en la alberca.

En la pubicación la presentadora venezolana colgó el siguiente mensaje: “Y cuando ya casi termina el último domingo de este verano tan particular… Recuerdo que no les había compartido uno de mis mejores días del #summer2020. BY the way ¿Les gusta el sombrero?”.

Como se recordará, hace unas semanas Carolina ‘Veneno’ Sandoval fue despedida del programa y ella no lo tomó muy bien que digamos.

Ella es una presentadora muy polémica, de ahí que sus publicaciones en Instagram son muy cuestionadas, algunas personas le celebran su buena actitud y otros la critican por enseñar de más.

Y es que la venezolana no tiene ninguna vergüenza en mostrar sus atributos en tanga, traje de baño o bikini, lo que a mucha gente no le parece bien.

En la siguiente página te dejaremos la controversial fotografía que ha causado revuelo entre los seguidores y haters de Carolina ‘Veneno’ Sandoval por enseñar el trasero enfundada en una tanga.