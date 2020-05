View this post on Instagram

No saben cuánto le agradezco a Dios la oportunidad de estar dándoles un poco de alegría desde casa cada día…y hoy que empieza el mes de la flores y las madres #mayo de verdad que es una bendición poder comunicarme por medio de la pantalla de @telemundo en todos los horarios con “ustedes” los másssss importante 😋 y fíjense hoy precisamente empecé desde bien temprano calentando la sopa de @sueltalasopatv en @unnuevodia y me siento contenta de poder tenerlos en serio tan cerca cada día conmigo aquí en mis redes #losamo 💖. . .. … …. …… . #cosasquesientecaro #lareinadelafaja #stayhome #madred2