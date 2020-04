Esposa de Larry Hernández presume su embarazo en Instagram

Pero la gente le dice que no se ve bien al mostrar de más

Kenia Ontiveros recibe críticas por su sensual atuendo

Kenia Ontiveros, la esposa del famoso cantante Larry Hernández presume en su cuenta de Instagram su embarazo en sensual atuendo, pero los internautas le recriminan el gesto, le dicen que ya no le queda vestirse de esa manera y se desata la polémica.

En la postal la pareja del famoso cantante aparece en la cama con una una blusa y un short muy sexys, recién levantada, lo que generó comentarios en contra y otros a favor ya que deja muy poco a la imaginación, pero lo que sí es que muchos consideraron que no fue el adecuado en su estado y a su edad.

Incluso algunos criticaron los videos que hacen a través de la aplicación Tik Tok, por el contenido fuerte que usan, como groserías y manoseos. A continuación te dejaremos algunas de las críticas que más llamaron la atención de los mismos usuarios de Instagram.

Los seguidores cuestionaron que cómo es posible que Larry Hernández permita que su mujer salga así, pero coincidieron que todo se debe para poder ganar dinero. “Tan celoso que era antes el marido”, dijo una persona y desató los comentarios.

“Sí pero alguien tiene que trabajar”, “el dinero es canijo, hasta para dejar que la mujer salga some desnuda… quien iba a decir que antes parecía monja”, opinaron algunos fans

Una mujer lamentó el lenguaje que usan en redes sociales: “Lo que sí se me hace muy mal he visto sus Tik Tok, esos videos y sus malas palabras son horribles y las cosas que le dice delante de los niños y dice que no le importa de una manera muy grosera y ella no le importa. Yo pensaba que ella era distinta la verdad”.

Alguien más de manera cómica dijo: “Sí está aprovechando Kenia ahorita que está embarazada mostrando piel por que Larry no la deja enseñar ni pierna”.

Otra internauta opinó: “Pero si en sus programas no la dejaba salir ni con traje de baño, le ponían short para que no enseñara ni la panza, ahora si hasta vende el embarazo”.

Una persona más notó un detalle en su ropa y lo señaló así: “Ni pena les da con el calzón todo estirado”.

Entonces llegó uno de los comentarios más fuertes que provino de un hombre: “Como que ella está muy vieja para esa ropa y ni siquiera es tu primer bebé”.

“La verdad que mal te miras así media desnuda”, “semi desnuda, no inventes tiene una pijama de shorts y está enseñando su pancita”, “necesitan pagar billes… por esa razón ya se le quitó lo celoso”, fueron otros de los comentarios que recibió la esposa de Larry Hernández por enseñar su pancita.

En los últimos meses Kenia Ontiveros ha utilizado sus redes sociales para presumir su embarazo y algunas fotografías han causado gran revuelo por lo bien vestida que aparece, pero otras no tanto y así se lo dejan ver sus fans.

En esta ocasión a la gente le molestó que saliera semi desnuda o mostrando un poco más de lo que se “debe”, ya que consideraron que no es el atuendo adecuado en su estado.