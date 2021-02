“El cuello y las manos son unas de las cosas que más nos tenemos que cuidar y la gente se olvida de eso, yo no entiendo por qué”, comentó Caro, quien confesó que su esposo Nick Hernández, que por el momento no se encuentra en su hogar, le ayuda a untarse cremas en la parte de atrás del cuello.

“Cuando se seca, le hace lo que le hace cuando usted se la pone en la cara. Yo voy y me meto al baño y me hago una exfoliación”, dijo Carolina, quien insistió en que ella utiliza productos diseñados para el rostro en todo su cuerpo .

“Yo cuando me cuido, me cuido todo. Lo mismo hago con el lubricante aplicándomelo unos 5 minutos antes de bañarme en la parte de los ojos. Todos los productos que tú uses, yo insisto, todo lo que va para la vagina y para la cara, yo creo que tiene las mismas características, que son de pieles delicadas, son lugares delicados”.

“Exhibicionista”

Después de ver este video en el que Veneno Sandoval comparte su rutina nocturna de belleza en bikini, usuarios la criticaron con todo, ya sea por lucir con poca ropa o por hacer una mezcla de productos.

“Exhibicionista”, “Evidentemente, no estás bien, muchacha”, “Pero te haces tantas cosas y nada te funciona, estás igual”, “O sea, ya no sabe que otra cosa más que andar en calzones”, “¿La crema es para aumentar la grasa de la barriga y la celulitis?”, “Un bote para cada pierna”, “Ridícula”, “Wow, ¿lubricante en la cara? No me quiero imaginar donde se pone el talco para los pies”, “Pin… vieja vulgar”, “No entiendo porque hay que estar siempre desnuda”.

