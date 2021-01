Ordenan a la modelo colombiana Natalia París no promocionar el dióxido de cloro como tratamiento para el coronavirus

Las autoridades exigieron a la modelo y DJ eliminar el contenido sobre el producto de todas sus redes sociales

La Superintendencia de Industria y Comercio indicó que si la modelo no cumplía la orden sería multada

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) ordenó este miércoles a la modelo y DJ Natalia París Gaviria cesar de manera inmediata la promoción del producto dióxido de cloro, al que atribuye bondades curativas para el COVID-19.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA en inglés) en información que se recoge en el portal de The Associated Press, ha advertido previamente a los consumidores que no compren ni beban productos de dióxido de cloro que se venden en línea como tratamientos médicos.

La advertencia de debe a que la agencia no tiene conocimiento de ninguna evidencia científica que respalde su seguridad o efectividad y representan riesgos significativos para la salud del paciente.

La modelo colombiana afirmó en su cuenta de instagram donde la siguen 1.6 millones de personas, que el dióxido de cloro, una sustancia extremadamente perjudicial para la salud, era “el remedio que te salva de vacunarte”.

“La SIC, en su rol de autoridad de protección al consumidor ha emitido una orden a la modelo y empresaria Natalia París, con el fin de que cese las publicaciones en las cuales recomienda la ingesta del producto dióxido de cloro como un posible tratamiento contra el covid-19”, dijo el superintendente Andrés Barreto González.

En la resolución número 21-33907 la SIC también le pidió a la modelo Natalia París que debía indicar si el producto que estaba promoviendo cuenta con un registro sanitario y que haga llegar a la entidad los documentos técnicos y/o científicos que soporten los beneficios del mismo, reseñó RCN Noticias.

“En caso de encontrar alguna conducta que viole los derechos de los consumidores, como información engañosa o insuficiente y que pueda poner en riesgo la salud de las personas, podrán imponerse multas hasta por 2,000 sueldos mínimos”, lo que equivaldría a 512,000 dólares, estableció la entidad.

La FDA advirtió por primera vez a los consumidores sobre la peligrosidad de ingerir dióxido de cloro en 2010, pero muchos distribuidores independientes los siguen promoviendo en las redes sociales y vendiendo en línea.