Uriel del Toro habla en exclusiva para MundoHispánico sobre su salida de La Casa de los Famosos

Destaca que él fue leal a sus amigos, pero culpa a alguien de su expulsión

Además, advierte de un peligro que vivió si seguía dentro del programa de Telemundo

El momento que menos quería llegó, pero su ánimo no decayó del todo y tuvo tiempo para hablar de todo lo que pasó dentro de la Casa de los Famosos, ese es el actor mexicano Uriel del Toro, quien rompió el silencio para decir lo que sintió al quedar fuera del proyecto.

“Bueno sí uno no puede tapar las emociones, no fue fácil mi paso por la Casa de los Famosos, pero siento que yo tenía que dar más de mí y que venía lo mejor, entonces me quedé un poco frustrado, un poco triste por mi salida, porque yo hice las cosas bien allí, me entregué al proyecto, me adapté, me quejé, estaba muy feliz”.

“YO NO TENÍA NADA QUÉ HACER EN ESA NOMINACIÓN”

“Yo quería que la gente me conociera como soy, yo lo aproveché al máximo, pero sentí que me faltaba un poco más, para jugar y empezar a mover mis hilos y poder llegar a la final. Yo no tenía nada que hacer en esa nominación, habían problemas y conflictos encontrados y es como si me arrastró un tren”.

Entonces agregó que le pareció que su salida se debió más bien a una situación de falta de fortuna y no tanto a otros factores que se dan dentro del mismo show: “Y me arrastró y no pude hacer nada y también lo digo porque en la vida a veces tienes suerte y yo no tuve suerte”.