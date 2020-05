El presidente Trump acusó a Twitter de interferir en las elecciones, después de que el gigante de las redes sociales verificara dos de sus tuits en una acción sin precedentes conocida en inglés como fact check.

“@Twitter ahora está interfiriendo en las elecciones presidenciales de 2020”, tuiteó Trump el martes, poco después de que la compañía señalara dos de sus tuits matutinos como engañosos.

“Dicen que mi declaración en las boletas por correo, que conducirá a la corrupción y el fraude masivo, es incorrecta, basada en la verificación de los hechos por las Noticias Falsas de CNN y el Washington Post de Amazon”, escribió Trump desde su cuenta oficial.

“¡Twitter está sofocando completamente la LIBERTAD DE EXPRESIÓN y yo, como presidente, no permitiré que suceda!”, agregó en su mensaje.

….Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020