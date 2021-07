La brutal pelea incluso llevará al peleador al hospital

El presidente Trump se robó el show en plena pelea

Conor McGregor fue derrotado antes los ojos de Donald Trump Pelea de UFC termina con Conor McGregor con fuerte lesión y Trump ‘robándose el show’. El Pelador irlandés Conor McGregor sufrió una tremenda lesión en su enfrentamiento del sábado 10 de julio con el estadounidense Dustin Poirier. Tal parece que el peleador profesional no dejó de recibir golpes, incluso ya fuera de la jaula. La derrota de Conor McGregor pasó a segundo término una vez que se dio a conocer la tremenda lesión que lo llevaría al hospital y cuando Trump hizo una ‘triunfal’ entrada. Trump se roba el show en pelea de McGregor vs Poirier Una grave lesión en el tobillo izquierdo fue lo ‘único’ que ganó el peleador irlandés en su tercer encuentro con Poirier. La pelea estelar del UFC 264 en la arena T-Mobile de Las Vegas. le dio a Conor McGregor la segunda derrota frente al americano en seis meses. Además, todo ocurrió frente a los ojos del expresidente Donald Trump quién asistió a la abarrotada arena para el encuentro. La llegada de Trump se robó por completo el protagonismo. Rodeado de agentes del servicio secreto el republicano disfrutó la pelea.

Así hizo su triunfal entrada el expresidente Trump en la pelea de McGregor vs Poirier En medio de abucheos y aplausos, el exmandatario ingresó a la arena T-Mobile de Las Vegas, custodiado por un gran número de agentes del servicio secreto que ingresaron en fila para protegerlo. Dana White, presidente de la UFC reveló que Donald Trump estaría en la pelea. La seguridad de la pelea McGregor vs Poirier se incrementó debido a la presencia de Donald Trump en el estadio. De acuerdo con The Sun, incluso algunos fanáticos con boletos para el evento de la UFC no pudieron ingresar. El presidente de la UFC reveló algo que ‘pocos’ sabían de Trump.

Así se lesionó McGregor (FUERTES IMÁGENES) “Él y yo hemos sido amigos durante más de 20 años”, aseguró Dana White según The Sun. “Y es un gran fanático de las peleas, no solo de UFC. Es un fanático de las peleas. Le gusta pelear como a mí me gusta pelear”, declaró el líder de la UFC, quién también reveló que McGregor sería hospitalizado. Un movimiento en falso fue el causante de la derrota y la brutal lesión del peleador irlandés. Cuando estaba por terminar el primer asalto, McGregor pisó mal y se torció el tobillo que terminó fracturado, según relata Agencia Reforma.

El cuerpo le falló y lo dejó derrotado (VIDEO) Conor salió con todo. Conectó de inicio con patadas al estadounidense, pero el cuerpo le falló o lo dejó fuera de acción. De los tres encuentros que ha tenido con el estadounidense Dustin Poirier, ha pedido los últimos dos en menos de seis meses. Conor, de 32 años, quisiera la cuarta pero parece que esta trilogía se cerro dramáticamente con esa lesión, apunta Agencia Reforma. “Le estaba quitando la cabeza sangrante con un puñetazo, le estaba quitando la pierna sangrante de una patada”, gritó McGregor, de acuerdo con The Associated Press.

Lanza mensaje pese a su derrota “¡Esto no ha terminado! Si tenemos que sacar esto afuera por él, lo sacaremos afuera”, dijo el famoso peleador irlandés. “Simplemente la cosa se había separado, y sangrando aterricé en la pierna torcida como Anderson Silva esa vez, algo similar a eso”, declaró McGregor. “Es un negocio loco”, recalcó sobre su lesión. Dana White, presidente de la UFC reveló que se rompió la espinilla cerca del área del tobillo y sería operado el domingo por la mañana. “Uno nunca quiere obtener una victoria de esa manera, pero lo que sucedió fue el resultado de controlar una patada”, dijo su contrincante Poirier.

“El karma es un espejo” FOTO Twitter “Estoy más que seguro de ello. Obtuvo lo que tenía viniendo a él. El karma es un espejo”, declaró el estadounidense tras el encuentro. “(Apesta), porque iba a golpear al tipo si su pierna se sostenía”, apuntó el peleador Dustin Poirier por la pelea. “Necesito digerirlo todo, porque ahora mismo, se siente un poco extraño. No es una buena sensación”, dijo pese a que se llevó la victoria. Sin embargo, el presidente de la UFC, Dana White declaró que “La pelea no terminó. No puedes hacer que una pelea termine de esa manera”. PARA VER EL VIDEO DE LA LESIÓN DE CLIC AQUÍ SE RECOMIENDA DISCRECIÓN.

Insultó a la esposa de Poirier y prometió matarlo FOTO Twitter “Veremos cómo se desarrolla todo esto. ¿Quién sabe cuánto tiempo estará fuera Conor? Poirier hará lo suyo hasta que Conor esté listo”, declaró el líder de la UFC, de acuerdo con The Associated Press. El americano Dustin Poirier reveló su intención de pelear de nuevo. Poirier reveló que su cuarto encuentro sería “personal”. El irlandés, en su papel de “verboso y mezquino”, de acuerdo con The Associated Press, incluso insultó a la esposa de Poirier y prometió matarlo. “Vamos a pelear de nuevo, ya sea en el octágono o en la acera”, apuntó Poirier. “No dices las cosas que él dijo”.

¿Trump en público para volver a la Casa Blanca? Por su parte, el expresidente Donald Trump antes de asistir a la pelea de Conor McGregor ha estado en el ojo de la opinión publica con la revelación de un supuesto plan para ‘regresarlo’ a la Casa Blanca. Ante la insistencia del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre un supuesto fraude en las elecciones del mes de noviembre, cuando el demócrata Joe Biden le ganó en la disputa por la presidencia del país, ahora se filtra el plan para reinstalar al republicano de nuevo a la Casa Blanca, según Insider. A través de la cuenta de Twitter de un reportero de Forbes, compartió la imagen de unas tarjetas que se dieron a los asistentes de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Dallas, donde estás describen un plan de 7 puntos para restablecer a Donald Trump como presidente en días, no años.

El plan para reinstalar a Donald Trump a la presidencia Las tarjetas parecían haber sido hechas por un grupo llamado Patriots Soar, que no estaba afiliado a los organizadores del evento. Cabe mencionar que el macabro plan implica derrocar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y eventualmente instalar a Donald Trump en su lugar. El expresidente Donald Trump, aún no olvida el supuesto fraude en las elecciones del 2020, y estaría pidiendo una votación para acusar y destituir a los supuestos impostores que son el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, quienes obtuvieron la victoria sobre el republicano.

Plan Donald Trump presidencia: Planea derrocar a Nancy Pelosi Uno de los puntos para reinstalar a Trump es derrocar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ya que este ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión presidencial. Si esto llegara a ocurrir el republicano volvería a asumir la presidencia en este escenario altamente improbable. El plan que ha estado circulando en las redes sociales depende de que los republicanos recuperen el control de la Cámara, lo que planean hacer al abrir el telón del “espectáculo de terror” del Partido Demócrata, haciendo que grupos como el Black Caucus “cambien” de lado. La tarjeta se vincula a un sitio web que elabora sobre el loco plan y afirma tener pruebas que conectan al partido demócrata con sacrificios satánicos.