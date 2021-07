Jorge Ramos se vuelve a encontrar con Donald Trump en Texas

” ‘Ganamos la elección’, me dijo. -‘No, usted perdió el colegio electoral’, le respondí. Se dio la vuelta y fin de la conversación”, contó el mexicano sobre el breve momento que terminó cuando el expresidente no quiso responder más preguntas.

¡Amarillista Izquierdista!

Sin embargo, su insistencia también le ha costado caro, porque muchos de los internautas lo han catalogado de “amarillista”. “Yo a ti Jorge Ramos no te hubiese ni mirado, menos hablarte. Eres bien conflictivo y comunista para darte tanta entrevista”, escribieron en su cuenta de Instagram

“Jorge a Ud. ya no se le cree nada eres un amarillista”, “Activista político…no periodista”, “Amarillista Izquierdista!!!”, “Jorge no sea payaso pasa la pagina”, “Muy amarillista!”, “No Jorge, a ti te pagan”, “Sigues ????? Oh my …”, “De verdad ésa era la pregunta más importante para hacer?”, “Como lo odias !!!”, fueron algunos de los mensajes en contra de la ética profesional del mexicano.