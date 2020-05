El presidente Donald Trump se opone a prorrogar el aumento de $600 dólares semanales de ayuda por desempleo.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su desacuerdo en que se extendiera el beneficio que otorga $600 dólares semanales adicionales como ayuda a aquellas personas que hayan quedado sin empleo en medio de la pandemia.

Este comentario fue realizado por el mandatario en un evento privado al que asistió con varios senadores republicanos, informó The Washington Post.

Al conocerse la apreciación de Trump sobre el tema muchos economistas ‘se alarmaron’ ya que la falta de esta ayuda federal podría afectar la recuperación económica de Estados Unidos.

Apenas ayer el Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunciaba que la cifra de solicitudes de ayuda por desempleo aumentaba en la última semana y superaba los 38 millones.

Este grupo se ha registrado en el transcurso de los últimos dos meses, lo que representa un incremento vertiginoso en el número de personas que han quedado sin trabajo.

Los fondos, que cubre el gobierno federal, para costear el pago por desempleo proviene del paquete de estímulo económico de $2 billones de dólares que aprobó el Congreso en marzo.

Sin embargo, este ayuda está destinada a terminar en el verano.

El tema se ha convertido en un punto de debate político: mientras los demócrata abogan por extender el beneficio hasta enero de 2021, el presidente promueve que no.

Según los republicanos, es posible que haya empleados que terminen ganando más dinero apegados al desempleo que por su nómina regular. Esta situación podría desmotivar a los trabajadores a retomar sus jornadas laborales a cambio de que el gobierno vele por ellos.

“Se puede extender alguna ayuda, pero no pagar a las personas desempleadas más de lo que ganarían trabajando. Nunca debe ganar más que su salario real”, dijo Lindsey O. Graham, senador republicano.

El presidente “está de acuerdo en que eso está perjudicando la recuperación económica”, aseguró Graham.

En el mes de abril, el gasto del gobierno fue de $45 mil millones de dólares más de los que se pagaron en febrero únicamente por beneficio de desempleo.

Trump se opone a prolongar este beneficio para los desempleado y, a pesar del complejo panorama económico del país, se mantiene optimista gracias al apoyo republicano.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 22, 2020

96% Approval Rating in the Republican Party. Thank you!

Desempleo Estados Unidos. Más de 2.4 millones de trabajadores despedidos solicitaron beneficios de desempleo en Estados Unidos la semana pasada, ya que el brote de coronavirus llevó a más empresas a recortar empleos, a pesar de que la mayoría de los estados han comenzado a permitir que algunas empresas vuelvan a abrir bajo ciertas restricciones.

Unemployment Insurance Weekly Claims

Initial claims were 2,438,000 for the week ending 5/16 (-249,000).

Insured unemployment was 25,073,000 for the week ending 5/9 (+2,525,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW

— US Labor Department (@USDOL) May 21, 2020