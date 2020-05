Estadounidenses se gastan su cheque de estímulo económico por coronavirus en Walmart, Target y Best Buy

El gobierno ha enviado a los ciudadanos un pago de estímulo económico de $1,200 dólares por adulto y $500 por hijo dependiente con el objetivo de que puedan sortear la compleja situación económica a causa del Covid-19. Aunque, al parecer, varias personas han decidido gastar este dinero en otros productos que nada tienen que ver con artículos de primera necesidad, comida o el pago del alquiler.

Al parecer algunos beneficiados han adquirido también artículos electrónicos, ropa y juguetes, según indican minoristas como Walmart.

“Llamémoslo gasto de alivio, ya que estuvo fuertemente influenciado por los dólares de estímulo, lo que llevó a aumentos de ventas en categorías como indumentaria, televisores, videojuegos, artículos deportivos y juguetes”, dijo Doug McMillon, CEO de Walmart.

No fue el único almacén en reportar este fenómeno, también lo hicieron empresas como Target, Best Buy Co. e incluso Apple, reseñó New York Post.

Todas estas vieron incrementar sus ventas en artículos no primordiales desde el mes de abril, cuando empezó a llegar la ayuda económica a los contribuyentes.

Por ejemplo, el pasado 30 de abril, Tim Cook, CEO de Apple, contó que la demanda de sus productos habían aumentado “en general”.

En el caso de Walmart y Target, han registrado una mayor venta de artículos electrónicos como televisores y equipos de juego, aunque también de ropa.

Best Buy reportó una situación similar en sus establecimientos con los equipos de computación y juegos.

“Al igual que muchos otros minoristas, vimos un beneficio de ventas durante las últimas tres semanas del trimestre, ya que los clientes decidieron sin duda gastar parte de su dinero de estímulo gubernamental en los productos y servicios que brindamos”, dijo Corie Barry, CEO de Best Buy.

En todo caso, todos indican que las ventas de muchos artículos discrecionales mejoraron desde mediados de abril, coincidiendo con el depósito masivo del estímulo económico emitido por el gobierno.

“Ciertamente vimos un repunte a partir del 15 de abril, ya que esos cheques llegaron a todo Estados Unidos”, dijo Brian Cornell, CEO de Target.

Este cambio en el comportamiento de los consumidores podría deberse a la instrucción de permanecer más tiempo en casa.

“Los padres se convirtieron en maestros”, dijo McMillon sobre la situación en Walmart. “Las bicicletas para adultos comenzaron a agotarse, ya que los padres comenzaron a unirse a los niños. Entonces comenzó a surgir una tendencia superpuesta relacionada con el bricolaje y las actividades relacionadas con el hogar”, explicó y agregó que no solo fueron bicicletas, sino que también han vendido más máquinas de coser, por ejemplo.

