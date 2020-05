View this post on Instagram

Con profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yoshio. Fue un cantante, actor y compositor mexicano, muy popular durante la década de los años 80. Éxitos como canciones Samurai, Lo que pasó, pasó y Reina de corazones, fueron obra suya. También se le recuerda por su participación en la telenovela “El pecado de Oyuki”. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias.