WASHINGTON (AP) — El expresidente Donald Trump anunció el miércoles que entablará demandas contra tres de las empresas tecnológicas más grandes del país: Facebook, Twitter y Google, así como sus directores ejecutivos. Trump dijo ser el demandante principal en las querellas colectivas, alegando que las empresas lo censuraron injustamente.

“Exigimos el fin de la supresión disimulada, el fin del silenciamiento y el fin de las listas negras, una prohibición y cancelación que ustedes conocen tan bien”, dijo Trump en una conferencia de prensa en su campo de golf de Bedminster, Nueva Jersey. Twitter y Facebook suspendieron las cuentas de Trump en esas plataformas después de que los seguidores del entonces presidente saliente irrumpieron violentamente en el edificio del Capitolio el 6 de enero.

Las compañías citaron la preocupación de que Trump pudiera incitar a más violencia. En la actualidad, el exmandatario ya no puede publicar en ninguna de las dos redes. No obstante, Trump ha seguido difundiendo mentiras sobre las elecciones de 2020, afirmando sin fundamento que él ganó, a pesar de que los funcionarios electorales estatales y locales, su propio fiscal general y numerosos jueces, incluidos algunos que él nombró, han dicho que no hay evidencia de un fraude electoral masivo, como él alega.

Según la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, las empresas de internet generalmente están exentas de responsabilidad por el material que publican los usuarios. La ley también permite que las plataformas de redes sociales moderen sus servicios eliminando publicaciones que, por ejemplo, sean obscenas o violen los propios estándares de los servicios, siempre que actúen de “buena fe”. No obstante, Trump y otros políticos han alegado que Twitter, Facebook y otras redes sociales han abusado de esa protección y que deberían perder su inmunidad, o al menos tener que ganársela satisfaciendo los requisitos establecidos por el gobierno. Facebook, Google y Twitter declinaron hacer comentarios el miércoles.